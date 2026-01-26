DEM Partili Gergerlioğlu, saç örgüsü kampanyasına katılan hemşirenin gözaltına alındığını duyurdu

DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medyada saç örgüsü kampanyasına katıldığı için hakkında soruşturma başlatılan hemşirenin gözaltına alındığını duyurdu.

Suriye'de bir cihatçının SDG’li bir kadının kesilmiş saç örgüsünü gösterdiği videonun paylaşılması üzerine, kadınlar cihatçılara karşı tepki göstermek ve Suriye’nin kuzeyindeki kadınlarla dayanışmak için saçlarını ördükleri videolar paylaşmaya başlamışlardı. Saç örgüsü kampanyasına Kocaeli’deki bir hemşire de destek vermişti.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, söz konusu hemşirenin gözaltına alındığını açıkladı.

Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda "Saçını ören hemşire İ.A gözaltına alınmış. Ülke bunu da gördü! Kelime bitti!" ifadelerini kullandı.

Saçını ören hemşire İ.A gözaltına alınmış.



Ülke bunu da gördü!



Kelime bitti! — Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) January 25, 2026

Birçok kadın, HTŞ (Heyet Tahrir Şam) yönetimine bağlı cihatçıların, kadınlara yönelik işlediği suçlara dikkat çekmek için sosyal medyada saç örgüsü kampanyasına katılmıştı.

SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, geçtiğimiz gün yayımladıkları açıklamada, sosyal medyada kampanyaya katılan hemşire hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığını açıklamış, söz konusu hemşirenin paylaşımlarının ‘Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri’ne aykırı olduğu önü sürülmüştü.