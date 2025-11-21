DEM Partili Hatimoğulları, komisyonun İmralı kararını değerlendirdi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, beraberindeki heyet ve partililerle Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki fabrika yangınında hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Buradaki ziyaretinden sonra partililerle bir araya gelen Hatimoğulları, komisyonun İmralı’ya gitme kararı almasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hatimoğulları, konuşmasına Dilovası'ndaki fabrika yangınında hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek başladı. 27 Şubat’tan bu yana yaşananları hatırlatan Hatimoğulları, Meclis'te kurulan komisyonda önemli dinlemeler yapıldığını söyledi.

“TÜRKİYE TARİHİNİN YÜZ YILI BOYUNCA ALDIĞI EN ÖNEMLİ KARARLARDAN”

PKK’nin geri çekilme kararının ardından komisyonun İmralı’ya gitmesini beklediklerini ifade eden Hatimoğulları, "Bugün bunu sizlere müjdeliyoruz. Bu görüşme gerçekleşecek. Bugün komisyon, Türkiye tarihinin yüz yılı boyunca aldığı en tarihi en önemli kararlardan birini aldı" diye konuştu.

ZİYARET SONRASI TAVSİYE KARARLARININ ALINMASI BEKLENİYOR

Hatimoğulları, İmralı’ya gidilmesinin ardından komisyonun somut adımların atılması konusunda tavsiye kararlarını almasını ve atılacak adımlarla ilgili taslak çalışmanın oluşmasını beklediklerini kaydetti.

Programa, İl Eş Başkanları Selda İlgöz, İbrahim Ergin, parti ve meclis üyeleri ile partililer katıldı.