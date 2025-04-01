DEM Partili Hatimoğulları ve Bakırhan, Akitu Bayramı'nı kutladı

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Asuri ve Süryani toplumunun Akitu Bayramı'nı kutladı.

Asuri/Süryani toplumunun Akitu Bayramı'nı kutlayan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Coğrafyamızın kadim halklarından Asuri/Süryani’lerin Akitu Bayramı kutlu olsun. Tüm insanlığa bereket, barış ve özgürlük getirsin. Bu kadim topraklarda yaşayan halkların ve inançların kimliklerini özgürce yaşayabildikleri bir ülkeyi var edene dek mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mezopotamya’nın kadim halklarından Asuri/Süryani toplumunun Akitu Bayramı’nı kutluyor, bu yeni yılın barış, kardeşlik ve özgürlük getirmesini diliyoruz. Farklı kimliklerin, dillerin ve inançların eşit ve özgürce bir arada yaşayacağı demokratik bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.