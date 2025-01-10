DEM Partili isimlerden Akdeniz Belediyesi tepkileri: Yalanlarla barış inşa edilemez

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan gözaltına alındı.

Gözaltına yönelik DEM Parti'den gelen tepkiler yükseliyor. DEM Parti Mersin Milletvekilleri Ali Bozan ve Perihan Koca, yurttaşları saat 10.00'da belediye binası önüne çağırdı.

"AKP İKTİDARI HALK İRADESİNE KARŞI DARBECİ PRATİKLERİNDEN VAZGEÇMİYOR"

DEM Parti'den yapılan açıklamada "Bu yöntemlerin tamamını iktidarın yıllardır halk iradesine karşı yürüttüğü darbe pratiklerinden gayet iyi biliyoruz. İçeride ve dışarıda Kürt düşmanlığı yürüten, halk iradesine tahammül edemeyen iktidar ne yaparsa yapsın daha büyük kaybetmeye mahkumdur. Her yerde bu kayyımcı anlayışa karşı durmaya, halkımızın iradesini savunmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

AKP iktidarı halk iradesine karşı darbeci pratiklerinden vazgeçmiyor. Sabah saatlerinde Mersin Akdeniz Belediyesi Eş Başkanlarımız Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan ile 4 belediye meclis üyemiz gözaltına alındı. Halkın belediyesi daha önceki örneklerden tanık olduğumuz üzere… pic.twitter.com/Wkg0rC2psg — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) January 10, 2025

Partinin Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da sosyal medya hesaplarından açıklama yayımladı. Hatimoğulları, "Biz barış için yol almak isterken, halkın iradesine bir kez daha el uzatılmıştı" derken Bakırhan ise AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın benzetmesini hatırlatarak şu açıklamayı yaptı:

"Darbelerle bizi hizaya getirmeye çalışacağını zanneden acizlere, bir elinde kadife diğer elinde demir eldivenle dolaşan iktidara bir çift sözümüz var. Bu iki eli de çok iyi tanıyoruz ama siz de bizi çok iyi bilirsiniz. Sizlerin darbeci pratiklerine, zulmünüze hiçbir zaman boyun eğmedik, eğmeyeceğiz."

Akdeniz Belediye Eşbaşkanlarımız Nuriye Arslan ve Hoşyar Sarıyıldız ile Meclis üyelerimiz siyasi kumpasla gözaltına alındı.



Akdeniz’de yaşayan halkların siyasi iradesine yönelik sergilenen bu düşmanca tutumla demokratik siyasetin ve yerel yönetimlerin tasfiyesi hedeflenmektedir.… pic.twitter.com/313hgv9ays — Tuncer BAKIRHAN (@tuncerbakirhan) January 10, 2025

Partinin milletvekillerinden Sırrı Sakık ise "Peki siz kiminle barışmayı düşünüyorsunuz? Sizin barıştan anladığınız nedir? Çelişkiler ve yalanlarla barış inşaa edilemez" şeklinde tepki gösterdi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel ise Özgür Özel'in dün başlattığı kampanyaya atıfla "Millet ilk seçimde size kırmızı kart gösterecek" dedi.