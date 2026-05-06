DEM Partili Kaya: Bu teklif ülkenin kaynaklarını küresel sermayeye açmak için mi?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısında bugün şirketlere vergi avantajları sağlayan ve "varlık barışı" ile ilgili düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor.

CHP'Lİ AKAY: DEVLET, 'PARAYI GETİR, DÜŞÜK VERGİYİ ÖDE' DİYORSA, BU YAKLAŞIM VERGİ ADALETİNİ ÇÖKERTİR

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, "varlık barışı" düzenlemesinden önce "vergi cennetleri" listesinin açıklanması gerektiğini hatırlatarak, 2006 yılından bu yana bu konuda adım atılmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Aradan yirmi yıl geçti, bu liste hala açıklanmadı. Önce şu vergi cenneti ülkeler listesini açıklayın. Açıklayın ki şimdiye kadar bu yüzde 30 stopajı ödemeyen mükellefler kimmiş görelim. Siz burada varlık barışı düzenlemesini yaparken, uluslararası suç örgütlerini, uyuşturucu baronlarını, kumar baronlarını da Türkiye’ye davet etmiş olabilirsiniz. Ben daha önce bir liste açıklamıştı; kırmızı bültenle aranan ve Türkiye’de yakalanan kişilerin listesi… Yaklaşık yirmi metrelik bir listeydi. Bu madde geçerse, inanın o liste yüz metre olur. Kaynağı belli olmayan kara paranın sisteme girişine imkan sağlayabilecek bir düzenleme getiriliyor. Ben burada yeniden gri liste tehlikesi doğabileceğine inanıyorum. Devlet 'Parayı getir, düşük vergiyi öde, inceleme yok' diyorsa, bu yaklaşım vergi adaletini çökertir. Dürüst mükellef cezalandırılıp kayıt dışı servet ödüllendirilemez."

DEM PARTİLİ KAYA: BLACKROCK CEO'SUYLA GÖRÜŞMENİN ARDINDAN KÜRESEL SERMAYEYE FON İSTİSNALARI SUNAN BÖYLE BİR YASA TEKLİFİNİN GELMESİ TESADÜF MÜ?

DEM Parti Diyarbakır Adalet Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 Mart'ta Dolmabahçe çalışma ofisinde 10 trilyon dolardan fazla varlık yöneten dünyanın en büyük fon şirketi Blackrock'ın CEO'su Larry Fink ile görüştüğünü hatırlatarak "Maliye Bakanı'nın da yer aldığı görüşmede Türkiye'deki yatırım fırsatları, küresel ekonomik gelişmeler de ele alındı. Bu görüşme ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken Türkiye'den çok yoğun bir sıcak para akışının yaşandığı, Merkez Bankası'nın rezervlerinin eridiği bir dönemde yapıldığı için kamuoyunun bu görüşmenin hemen ardından küresel sermayeye 20 yıllık vergi muhabbetleri, devasa fon ve harç istisnaları sunan böyle bir yasa teklifinin önümüze gelmesi tesadüf mü?" diye sordu.

"Bu kanun teklifi halkın çıkarları gözetilerek mi yoksa Türkiye'nin kapılarını ardına kadar dev fon şirketlerine ve küresel sermayeye açıp ülkenin kaynaklarını dikensiz bir gül bahçesi olarak onlara sunmak için mi hazırlandı?" diyen Kaya, bugün ekonominin AKP'nin politikalarıyla geldiği noktanın ortada olduğunu söyledi.

"SICAK PARA AKIŞI SAĞLAMAK İÇİN HER TUŞA BASILMAKTADIR"

Kaya, nisan ayı verileri ile birlikte yıllık enflasyonu yüzde 32.37'ye ulaştığını kaydederek şu ifadelere yer verdi:

"Asgari ücretlinin, emeklinin maaşları daha yılın ilk çeyreğinde eriyecek gitti. Korkunç bir hayat pahalılığı yaşıyoruz. Jeopolitik gelişmeler, savaş, elbette ki Türk küresel ekonomik dengelerin etkisini yadsımıyoruz ancak savaş öncesinden gelen sorunları daha sadece uluslararası konjonktürle açıklamak mümkün değil, doğru da değil. Dış ticaret açığının arttığı ve bir vize sıkışan kasanın tam takır olduğu bir dönemde sırf sıcak para akışı sağlamak için her tuşa basılmaktadır. Sermayeye de ne yazık ki sonsuz olanaklar sunulmakta... Önümüzdeki bu teknik iktidarın 2008 yılından bu yana tam 8'inci kez çıkardığı varlık barışı düzenlemesi kriz dönemlerinin istisnai aracı olması gereken bu haklar maalesef AKP'nin ekonomi politikasının kalıcı bir yapı taşı ve finansman aracı haline gelmiş durumda."

CHP'Lİ AĞBABA: TEMİZ PARA, BU MEMLEKETE GELMEZ

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, komisyondaki görüşmeler sırasında söz alarak, ekonomik iyileşmenin yolunun hukuk güvenliğinden geçtiğini vurguladı. Mevcut siyasi iklimde nitelikli yatırımcının Türkiye’yi tercih etmeyeceğini ileri süren Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

"Bu memlekette hukuk güvenliği olmadığı sürece, demokrasi olmadığı sürece, yargı bağımsızlığı olmadığı sürece para gelmez. Para kimin parası gelir biliyor musun? Şimdi yeni nesil suç çeteleri var ya, onların parası gelir. Kimin parası gelir biliyor musun? Sizin döneminizde olan bu yasa dışı bahis, yasa dışı bahis şirketlerinin altyapısını kim sağlıyor? Yurt dışındaki vesaire büyük baronlar sağlıyor. Onlar gelir buraya. Kim gelir? O yabancılar gelir. Yani gelecek temiz para bu ülkeye gelmez. Temiz para bu memlekete gelmez."

Kanun teklifinin geneli üzerinde görüşmelerin tamamlanmasının ardından İYİ Parti ve CHP'nin verdiği kanun teklifi hakkında "anayasa'ya aykırılık" önergesi okutuldu. Önergeler, AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

Görüşmelere kanun teklifinin maddeleri üzerinde devam edilecek.