Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

DEM Partili Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar tahliye edildi

Ankara merkezli soruşturma kapsamında 30 Kasım'da tutuklanan DEM Partili Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar tahliye edildi.

Güncel
  • 13.01.2025 19:19
  • Giriş: 13.01.2025 19:19
  • Güncelleme: 13.01.2025 19:23
Kaynak: Haber Merkezi
DEM Partili Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar tahliye edildi

Diyarbakır’da 26 Kasım'da 9 kişiyle birlikte gözaltına alınan ve 30 Kasım'da tutuklanan Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar’ın tahliye edildiği bildirildi.

30 Kasım'dan bu yana Sincan Cezaevi'nde bulunan Dündar'la ilgili gelişme Diyarbakır'daki Kayapınar Belediyesi'nin sosyal medya hesabından duyuruldu. Açıklamada, "Eş Başkanımız Cengiz Dündar tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevinden tahliye edilmiştir" denildi.

BirGün'e Abone Ol