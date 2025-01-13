DEM Partili Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar tahliye edildi
Ankara merkezli soruşturma kapsamında 30 Kasım'da tutuklanan DEM Partili Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar tahliye edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Diyarbakır’da 26 Kasım'da 9 kişiyle birlikte gözaltına alınan ve 30 Kasım'da tutuklanan Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar’ın tahliye edildiği bildirildi.
30 Kasım'dan bu yana Sincan Cezaevi'nde bulunan Dündar'la ilgili gelişme Diyarbakır'daki Kayapınar Belediyesi'nin sosyal medya hesabından duyuruldu. Açıklamada, "Eş Başkanımız Cengiz Dündar tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevinden tahliye edilmiştir" denildi.
KAMUOYUNA— Diyarbakır Kayapınar Belediyesi (@kayapinarbld) January 13, 2025
Eş Başkanımız Cengiz Dündar tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevinden tahliye edilmiştir.
JI RAYA GIŞTÎ RE
Hevşaredarê me Cengîz Dundar ji Girtîgeha Sîncanê ya ku tê de girtî bû, hate berdan. pic.twitter.com/vAPhqW6thm