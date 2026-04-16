DEM Partili Koca, tutuklu muhabirimiz İsmail Arı'nın çağrısını paylaştı
DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan muhabirimiz İsmail Arı'yı ziyaret etti. Arı, Koca aracılığıyla çağrıda bulunan İsmail Arı, "İddianamemi hazırlayın. Anayasaya ve hukuka uyun" dedi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mersin Milletvekili Perihan Koca, 25 gündür Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan muhabirmiz İsmail Arı'yı ziyaret etti.
Koca, Arı'nın ziyaret sırasında kendisine ilettiği notu sosyal medya hesabından paylaştı.
"İDDİANAMEMİ HAZIRLAYIN"
Paylaşıma göre, muhabirimiz Arı, bir kez daha gazetecilik yaptığı için tutuklu olduğunu anımsattı.
İddianamenin hazırlanmadığını ifade eden Arı, "İddianamemi hazırlayın. Anayasa'ya ve hukuka uyun" çağrısında bulundu.
Arı, mesajında "Ben gazetecilik yapmaya devam edeceğim" vurgusu yaptı.
Gazeteci #İsmailArı’yı Ankara/Sincan Cezaevi’nde ziyaret ettim.— Perihan Koca (@PerihanKoca) April 16, 2026
25 gündür siyasi saiklerle cezaevinde rehin tutulan İsmail Arı’dan çağrı var:
“Sadece gazetecilik yaptığım için,
25 gündür cezaevinde tutuluyorum.
Hala iddianamemi hazırlamadılar!
İddianamemi hazırlayın!
Anayasaya… pic.twitter.com/VZIixWour3