DEM Partili Koçyiğit: "Erdoğan ile yakın zamanda üçüncü kez görüşeceğiz"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "İmralı Heyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakında zamanda görüşecek" dedi. Bu görüşme İmralı Heyeti'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üçüncü görüşmesi olacak. Heyette DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar bulunuyor.

ÖNCEKİ GÖRÜŞMELER

İlk görüşme 10 Nisan'da Van Milletvekili Pervin Buldan ve yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’den oluşan DEM Parti İmralı Heyeti'nce gerçekleşmişti. Heyet Erdoğan ile Beştepe’de bir araya gelmişti.

İkinci görüşme ise 7 Temmuz'da yapıldı. Heyette, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer aldı. Yaklaşık bir saat süren görüşmeye, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.