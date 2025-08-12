DEM Partili Koçyiğit: Komisyon, süreci yürütenlerin hukuksal güvencesini sağlamalı

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun bugün 3. toplantısını yapacağını anımsatan Koçyiğit, "DEM Parti olarak bu komisyonun kurulmuş ve yola çıkmış olmasından memnuniyet duyduğumuzu tekrar ifade etmek istiyoruz" dedi.

Koçyiğit, şöyle devam etti: "Gerçekten Kürt sorununun barışçıl ve demokratik çözümüne yönelik her samimi girişim, Türkiye'nin demokrasi yolunda ilerlemesine önemli katkılar sunacaktır. Biz de bu sürecin yapıcı bir şekilde ilerlemesi için üzerimize düşen bütün sorumluluğu canla başla ortaya koymaya hazırız. Komisyon, Kürt sorununun siyasal zeminde tartışılmasına bir olanak sağladı."

"Ayırt edici bir noktanın da altını çizelim" diyen Koçyiğit, "Bu saatten sonra tespit yerine çözüm, acıları yarıştırma yerine ortak geleceği inşa etmeyi gündemleştirmeli ve buna odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Komisyonun kendi yol haritasını oluşturacağını belirten Koçyiğit, "Pratik bir süreci de önüne koyacak. Bugün muhtemelen ekim ayına kadar olan takvimi de birlikte tartışıp birlikte konuşma imkanı bulacağız. En önemlisi bu komisyon, sürecin hukuksal teminatı, süreci yürütenlerin hukuksal güvencesini de sağlamalıdır" diye konuştu.