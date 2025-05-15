DEM Partili Koçyiğit TBMM'de Kürtçe konuştu, MHP'li Adan mikrofonu kapattı

DEM Parti Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclis’te Kürtçe konuşunca MHP'li Celal Adan mikrofonu kapattı.

Koçyiğit, TBMM'de yaptığı konuşmada, "Bir halkın dili onun onurudur, onurlu yaşam mücadelemizi sonuna kadar yükseltecek bu yaşamı hep birlikte kuracağız" dedi ve Kürtçe konuşmaya başladı. Kürtçe konuşurken Koçyiğit'in mikrofonu kapatıldı.

Kısa süre sonra yeniden mikrofonunun sesi açılan Koçyiğit, "Sayın Başkan, sayın vekiller; yine mikrofonumu kapattınız, gözden kaçmadı, kayıtlara geçsin. Bugünlerin geride kalacağı umudunu tekrar dinlendirmek istiyorum. Umarım bir gün bu Meclis'te Kürtçe konuştuğumuzda" dedi.

Bu sırada mikrofonun yine kapanması üzerine Celal Adan, divandakilere “Açıverin mikrofonu” dedi.