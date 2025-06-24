DEM Partili Koçyiğit, Temelli ve Türkdoğan'dan oluşan heyet, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ve DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan'dan oluşan DEM Parti heyeti ile görüştü. Adalet Bakanlığı'nda basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmenin ardından DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli gazetecilerin sorularını yanıtladı. Temelli, "Bizim için çok önemli bir görüşmeydi. Çünkü bildiğiniz gibi cezaevlerinde uygulamadan dolayı çok ciddi sorunlar var. Bu sorunları dile getirdik. Bu sorunların çözümüne dair karşılıklı hem istişarelerde bulunduk hem de çözüm arayışlarını dile getirdik" açıklamasını yaptı. Temelli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un partilerin grup başkanvekilleriyle komisyon konusunda istişarede bulunacağını söyledi.

Temelli görüşmeyle ilgili, şöyle konuştu:

"Bizim için çok önemli bir görüşmeydi. Çünkü bildiğiniz gibi cezaevlerinde uygulamadan dolayı çok ciddi sorunlar var. Bu sorunları dile getirdik. Bu sorunların çözümüne dair karşılıklı hem istişarelerde bulunduk hem de çözüm arayışlarını dile getirdik. Umarım Sayın Bakanlık bu konuda gerekli çalışmaları bir an önce yapar. Cezaevlerinde uygulamadan kaynaklanan bu sorunlara bir an önce çözüm bulunur. Görüşmemizin çerçevesi buydu. Bunun dışında herhangi başka bir konuda görüşmemiz söz konusu değildi. Cezaevindeki çok ciddi sıkıntıları dile getirdik ve bunlara bir çözümün acil olduğu konusunda bir kez daha vurguladık."

"ÖNCELİK HASTA TUTSAKLAR AMA TÜM TUTSAKLARI DA KAPSAYACAK UYGULAMADAN KAYNAKLI SORUNLARIN GİDERİLMESİ DİLE GETİRİLDİ"

Görüşmede dile getirilen sorunlara ilişkin Adalet Bakanı Tunç'un da bu konuda çalıştıklarını söylediğini aktaran Temelli, "Bu konudaki sıkıntılar kendilerine de iletiliyor. Bunun farkında olduklarını ve bu konuda çalışma yaptıklarını söylediler. Biz de bu konunun gecikmeksizin gündeme alınmasını rica ettik. Tabii ki öncelik hasta tutsaklar. Bu konuda onlar tabii ki canıyla boğuşuyor. Cezaevindeki koşulları biliyorsunuz. Öncelik tabii ki hasta tutsaklar ama tüm tutsakları da kapsayacak uygulamadan kaynaklı sorunların giderilmesi dile getirildi. Bir yasal düzenlemeden ziyade en azından uygulama olması konuşuldu" dedi.

Ayrıca Temelli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un tüm partilerin grup başkanvekilleriyle komisyon konusunda bir araya gelerek istişare toplantısı yapacağını belirtti.