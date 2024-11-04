DEM Partili Koçyiğit'ten Abdullah Güler'e 'kayyum' yanıtı

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in kayyum açıklamasına yanıt verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Belediyesi’ne ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı.

AKP'li Güler, DEM Partili 3 belediyeye atanan kayyumlara dair, "Anayasamızın 127. maddesi kapsamı içerisinde geçici süreyle yerine bir görevlendirme yapıldı. Sizler 'kayyum' diyorsunuz ama hukuki tarifi böyle demiyor. Belediye başkanlıkları hiç kimsenin suç işleyeceği alanlar değil. Yasal düzlemde uygulamalar devam edecektir" dedi.

"HALKI KANDIRMAYA ÇALIŞMAYIN"

Güler'e sosyal medya hesabından yanıt veren DEM Partili Koçyiğit şunları söyledi:

"AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in kayyım atamaları için 'Hukuki çerçevede geçici görevlendirme yapıldı' açıklaması çok net bir şekilde gerçeği çarpıtmaktır. Geçmişte de geçici gelenler kalıcı oldu. Geçmişte de geçici gelenler belediye meclislerini çalıştırmayıp halk iradesini ve seçim hukukunu gasbettiler; yolsuzlukları, hırsızlıkları ve talanı kalıcı hale getirdiler. İrade gasbını alışkanlık haline getirenlere bir kez daha sesleniyoruz; siyasi iradeye karşı kayyım atamaktan vazgeçin, halk iradesine saygı gösterin! Kelime oyunları ile yaptığınız siyasi darbenin üstünü örtmeye, halkı kandırmaya çalışmayın."