DEM Partili Koçyiğit’ten "Beyaz Toros" tepkisi: Bu etkinlik hakkında derhal soruşturma başlatılmalıdır

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, "varlık barışı" ile ilgili düzenlemeler ve İstanbul Finans Merkezi bünyesindeki firmalara vergi avantajları sağlayan, ayrıca SGK’ya borç taksitlerinin 36 aydan 72 aya çıkarılmasını öngören Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı.

Görüşmeler sırasında söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Ankara’nın Keçiören ilçesinde düzenlenen "Turkomania Fest" etkinliğindeki bir sahne performansına tepki gösterdi.

Koçyiğit, söz konusu festivalde JİTEM ve faili meçhul cinayetlerle anılan Cem Ersever'in kostümüyle sahneye çıkan Emre Cuşan adlı şahsın, "Kendisi beyaz Toroslarla anılıyor. Bugün bir beyaz Toros da getirecektim ancak kalmamış" şeklinde ifadeler kullandığını hatırlatarak, "Binlerce insanın kanıyla, faili meçhul cinayetlerle ve annelerin bitmek bilmeyen feryadıyla özdeşleşmiş olan beyaz Toros sembolizmi bir festival sahnesinde gösterilebiliyor bu ülkede. Bu ülkenin karanlık geçmişini kutsamaya ve toplumsal yaraya tuz basmaya kimin, nasıl bir hakkı vardır? Bu izni, bu haddi kimden almaktadırlar?" dedi.

"BU ETKİNLİK HAKKINDA DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILMALIDIR"

Söz konusu ifadeleri kullanan şahıs ve organizasyonu gerçekleştirenlerin açıkça suç işlediğini kaydeden Koçyiğit, "Katliamları kutsayan JİTEM artığı zihniyeti 'kültür, sanat' adı altında meşrulaştıran bu etkinlik hakkında derhal soruşturma başlatılmalıdır. İnsanlık suçlarını öven, toplumsal barışı dinamitleyen, halkın acılarıyla alay eden bu şahıs ve organizasyonu hesap vermelidir. Bu nefret söylemine ve suçun övülmesine göz yumanlar da en az o sözleri sarf edenler ve bu organizasyonları yapanlar kadar sorumludur. Bu rezaletin peşini bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

BAŞKANVEKİLİ BULDAN: ELBETTE Kİ BUNUN ÜZERİNE GİDİLMELİDİR, TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Koçyiğit’in konuşmasının ardından söz alan Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, Türkiye'nin geçmişinde yaşanan karanlık olaylarla bir yüzleşme sürecinin gerekliliğine işaret ederek, "Varsa böyle bir durum mutlaka üzerine gidilmeli, soruşturulmalıdır. araştırılmalıdır bence. Beyaz Toroslar geçmişimizde bizlere çok şeyler yaptı, ben de onlardan birisiyim. Özellikle faili meçhul cinayetler, kayıplar, yargısız infazlar bu ülkenin karanlık tarihinin, bir geçmişin, belki yüzleştirme gerektirecek bir meselenin açığa çıkmasıdır" dedi.

Konuşmasında, Genel Kurul salonunda milletvekilleri tarafından ifade edilen iddiaların ciddiyetle ele alınması gerektiğini vurgulayan Buldan, "Varsa böyle bir şey elbette ki bunun üzerine gidilmelidir, biz de takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.