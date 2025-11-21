DEM Partili Koçyiğit’ten İmralı’ya gidiş açıklaması

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, “Hayırlı uğurlu olsun. Adaya gidişi oyladık ve 'evet' oyu verildi. Kabul edildi. Ülkemize, barışımıza katkı sunması dileğiyle... Yarına kadar bütün siyasi partiler isimleri Meclis Başkanlığına bildirecekler. Ondan sonra gidiş planlamasının programıyla ilgili kurallar yapacağız" dedi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün yapılan oylamayla, Abdullah Öcalan'la görüşülmesi için İmralı Cezavi'ne heyet gönderme kararı aldı. Karar, nitelikli çoğunluk esasıyla alındı.

GİDİŞ PLANLANACAK

CHP’NİN KARARI DEĞERLENDİRİLECEK

Koçyiğit, CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararı için de, "Onu daha sonra eş genel başkanlarımız değerlendirecek" dedi.

Koçyiğit, "Hafta sonu ziyaret gerçekleşebilir mi?" sorusunu da “Henüz belli değil. Hazırlıklar yapılacak, henüz o belli değil" diye yanıtladı.

İSİMLERİN YARINA KADAR BİLDİRİLMESİ GEREKİYOR

Basına kapalı yapılan ve bu nedenle CHP'nin ayrıldığı kapalı toplantıdaki oylamada, AKP, MHP ve DEM Parti ile TİP ve EMEP "Evet" oyu kullandı. CHP ve Yeniden Refah'ın katılmadığı oylamada DP, DSP, Hüda Par "ret" oyu verirken, Yeni Yol grubundan iki kişi "çekimser" oy kullandı. Yeni Yol grubunun Öcalan'a SEGBİS üzerinden bağlanılmasına ilişkin önerisi ise oylama sonucu reddedildi. Yarına kadar tüm siyasi partilerin İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri için isim bildirmesi gerekiyor.