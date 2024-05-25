DEM Partili Lice Belediye Eş Başkanı Fırat Demir gözaltına alındı
Lice Belediye Eş Başkanı Fırat Demir, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Kaynak: ANKA
Diyarbakır’ın Lice ilçesinin DEM Partili Belediye Eş Başkanı Fırat Demir, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlar gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan terör soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerin, Lice'de sabah saatlerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
'Terör örgütü propagandası', 'yardım ve yataklık' iddialarıyla düzenlenen operasyonda, aralarında Fırat Demir'in de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.