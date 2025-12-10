DEM Partili Ömer Öcalan: "Bazı partilerin 100 yıllık muhafazakar kodlarından ayrılması gerekiyor"

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Meclis'te kurulan komisyondan AKP, MHP ve DEM Partili üç üyenin 4 Aralık'ta Abdullah Öcalan ile görüşmesine CHP'nin katılmamasını eleştirdi. Öcalan, "Bazı partilerin 100 yıllık muhafazakar kodlarından ayrılması gerekiyor. Burası muhalefet edilecek, siyaset devşirilecek bir alan değildir. İktidar risk almıştır, diğer partiler risk almıştır. Seçim kaygısıyla hareket etmemişlerdir. Kürt meselesi, seçim kaygıları içerisinde sıkıştırılacak bir mesele değildir. Bunun önünde büyük adımlar atılmıştır ve bu adımları da takdir etmek lazım" dedi.

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ün başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Genel Kurul'da söz alan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonundan AKP, MHP ve DEM Partili üç üyenin 4 Aralık'ta Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmenin "tarihi bir adım" olduğunu belirterek, bu sürecin cesaret ve ferasetle ilerlediğini söyledi.

Öcalan, buna karşın görüşmenin eksik yönlerinin bulunduğunu söyleyerek "Bazı partilerin 100 yıllık muhafazakar kodlarından ayrılması gerektiğini" ifade etti.

"KÜRT MESELESİ SEÇİM KAYGILARI İÇERİSİNDE SIKIŞTIRILACAK BİR MESELE DEĞİLDİR"

Komisyondaki tutanakların kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılmasından yana olduklarını vurgulayan Öcalan, "Burada popülist siyaset üzerinden fırtına koparmanın anlamı yok" dedi. Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin İmralı Adası’ndaki görüşmelere katılma imkanı olduğunu ancak buna rağmen bu süreci sonradan öğrenmek istediklerini aktaran Öcalan, "Komisyon dışında bu konuşmayı yapan hem Yeni Yol'daki hem de CHP'deki arkadaşlarımız bu sürece ne kadar önem ve kıymet verdiklerini söylüyorlar. Ama pratik adım atmaya gelince bu adımı atmaktan da imtina ediyorlar" diye konuştu.

40 yıllık çatışma ve şiddet döneminin tüm toplumda yarattığı acılara değinen Öcalan, meselenin seçim kaygısıyla ele alınamayacağını söyledi. Öcalan, sözlerine şöyle devam etti:

"Burası yürünülecek, muhalefet edilecek, siyaset devşirilecek bir alan değildir. İktidar, risk almıştır; diğer partiler risk almıştır. Neyin riskini almıştır? Seçim kaygısıyla hareket etmemişlerdir. Kürt meselesi, seçim kaygıları içerisinde sıkıştırılacak bir mesele değildir. Bunun önünde büyük adımlar atılmıştır ve bu adımları da takdir etmek lazım.

"1071'DEKİ ORTAKLIĞINI ANALİZ EDEMEYENLER, BURADAN GÜNLÜK SİYASET DEVŞİRİRLER"

Biz birçok defa aile görüşü adı altında görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsedildi. Ulusallık ve ulusal değerler nedir, ulusallığa kıymet vermek ve anlam biçmek ve ulusal değerleri savunmak lazım. Ama ne yapıyorsunuz? Buradan siyaset devşirmeye çalışıyorsunuz. Mustafa Kemal ve İsmet İnönü ilişkisini çözemeyenler, Kürt-Türk ilişkisini çözemezler. 1071'deki ortaklığını analiz edemeyenler, tarihi okuyamayanlar, buradan günlük siyaset devşirirler.

"BU SÜRECİN EN YÜKLENİCİ PARTİSİ ANA MUHALEFET PARTİSİ OLMALIDIR"

İstanbul'daki kayyuma karşıyız. Kayyum'dan en çok çeken DEM Parti'dir. En büyük zulüm bu partiyi yapıldı. Bu partinin seçme, seçilme hakkı elinden alındı. Milyonlarca seçmen iradesi gasp edildi. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi haklıdır. 'Seçimle gelen seçimle gider' bu iktidarın mottosudur. Ama 2016'dan itibaren kayyum üstüne kayyum, tutuklama üstüne tutuklama, eş genel başkanlarımızdan tutuklama milletvekillerimizden belediye başkanımızdan ... Çok çektik, çok bedel ödedik. Halen belediye eş başkanlarımız ve eş genel başkanlarımız ve birçok siyasi irade, cezaevlerinde, halkımızdan insanlar, cezaevinde bunlara çözüm üreteceğimize buradan bir hamasetle yürümenin çok yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bu sürecin en yüklenici partisi ana muhalefet partisi olmalıdır. Ana muhalefet partisi bu noktada rolünü oynamalıdır. Bu noktada inisiyatif almalıdır."