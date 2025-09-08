DEM Partili Perihan Koca: Parti üyelerimiz CHP İl binası önünde gözaltına alınıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl binası önünde polis ablukası devam ediyor.

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) sözcülerinden Juliana Gözen ile parti üyelerinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Koca, X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"TÖP sözcülerimizden Juliana Gözen ve beraberindeki parti üyelerimiz kayyım darbesine karşı halkın barikatlarında omuz omuza dayanışma içinde oldukları için CHP il binası önünden gözaltına alınıyorlar. Faşizme karşı omuz omuza mücadele edecek, halk düşmanı ablukayı dağıtacağız."