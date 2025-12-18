DEM Partili Saliha Aydeniz'den ölen danışmanı Dilan Karaman hakkında ilk mesaj

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekili Saliha Aydeniz, hayatını kaybeden basın danışmanı ve gazeteci Dilan Karaman'a ilişkin yayımladığı ilk mesajında TJA'nın açıklamasını alıntılayarak "Hakikate ulaşma ve adaletin sağlanması hususunda gösterilen çaba için teşekkür ediyorum" dedi.

Karaman'ın şüpheli ölümüyle ilgili yanıtsız soruları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. DEM Parti Milletvekili Saliha Aydeniz, Karaman'ın hayatını kaybetmesinin üzerinden geçen 21 günün ardından ilk kez bir mesaj yayımladı.

Aydeniz, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında TJA'nın Karaman hakkındaki açıklamasını alıntıladı.

Paylaşımına "Dilan’ın anısı, emeği için" notuyla başlayan Aydeniz, "Komisyonun incelemesini yakından takip ediyor, hakikate ulaşma ve adaletin sağlanması hususunda gösterilen çaba için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Dilan’ın anısı , emeği için;

Komisyonun incelemesini yakından takip ediyor, hakikate ulaşma ve adaletin sağlanması hususunda gösterilen çaba için teşekkür ediyorum. https://t.co/BBKCNgvGho — Saliha Aydeniz (@Saliha_Aydeniz) December 17, 2025

"SÜRECİN ACELEYLE KAPATILMASINA KARŞIYIZ"

Öte yandan Karaman'ın ölümüne ilişkin komisyon oluşturan Özgür Kadın Hareketi (TJA), Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi, Rosa Kadın Derneği, Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) Diyarbakır Kadın Komisyonu ve Dayanışmanın Kadın Hali Derneği (DAKAH-DER) tarafından yapılan açıklamada ise çalışmalar kapsamında elde edilen bilgilerin titizlikle değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, Karaman'ın ölümünün "münferit bir vaka olarak geçiştirilemeyecek kadar ağır ve çok boyutlu bir sürecin sonucu" olduğuna vurgu yapıldı.

"Tanıklıkların dikkatle incelendiği ve ölüm öncesi sürecin tüm yönleriyle araştırıldığı" ifade edilen açıklamanın tamamı şöyle:

"Dilan Karaman’ın ölümü, münferit bir vaka olarak geçiştirilemeyecek kadar ağır ve çok boyutlu bir sürecin sonucudur. Kadın kurumları olarak, bu ölümün tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların ortaya çıkarılması amacıyla oluşturduğumuz komisyon çalışmalarını sürdürmektedir.

Komisyonumuza ulaşan bilgiler titizlikle derlenmekte; tanıklık süreçleri dikkatle incelenerek çalışmalar devam etmektedir. Bu nedenle sürecin aceleyle kapatılmasına, eksik ya da yüzeysel değerlendirmelerle sonuçlandırılmasına karşıyız.

Komisyonumuz, olayın yalnızca gerçekleştiği ana değil; ölüm öncesi süreçte yaşananlara, olası ihmal ve sorumluluklara da odaklanmaktadır. Bu kapsamda belge incelemeleri sürmekte, tanıklıklar toplanmaktadır. Komisyon, çalışmalarının kalan bölümünü en kısa sürede tamamlamayı hedeflemektedir. Tüm görüşmelerin sona ermesinin ardından kamuoyu, hazırlanan nihai rapor aracılığıyla bilgilendirilecektir.

"ÇALIŞMALARIMIZ GİZLİLİKLE SÜRÜYOR"

Dilan’ın anısına sahip çıkarak benzer olayların tekrar etmemesi adına aldığımız sorumlulukla komisyonumuz; kadınların yaşam hakkını tehdit eden tüm yapısal, toplumsal ve kurumsal ihlallerin görünür kılınmasını, cezasızlık politikalarına karşı mücadeleyi ve hakikatin açığa çıkarılmasını temel bir görev olarak görmektedir. Bu süreçte hiçbir baskı, yönlendirme ya da karartma girişimine boyun eğmeden, kadın dayanışmasının gücüyle çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü kamuoyuna bir kez daha hatırlatıyoruz.

Kamuoyunun adalet talebini ve beklentisini görüyor, bu talebin bir parçası olduğumuzu özellikle vurguluyoruz. Komisyonumuz, çalışmalarını bu aşamada gizlilikle sürdürmekte; elde edilen bulguları ve tespitleri şeffaflıkla sonuç raporunda kamuoyuyla paylaşacaktır. Nihai raporumuz tamamlandığında, yalnızca bu ölüme ilişkin değerlendirmeler değil, benzer vakaların tekrar etmemesi için gerekli politik öneriler de kamuoyuna sunulacaktır.

Kadınların yaşamını hedef alan şiddetin her biçimine karşı; Dilan Karaman’ın adını ve mücadelesini yaşatmaya, adalet talebini büyütmeye ve benzer kayıpların önüne geçmek için örgütlü mücadeleyi güçlendirmeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."