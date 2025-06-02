DEM Partili Sevilay Çelenk: "Narin Güran’ın ailesini savunanların ülkesinde yaşamak istiyorum"

Narin Güran cinayeti ve dava süreciyle ilgili konuşan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, yaşananların basit bir adli vaka olmanın ötesine geçerek yargı ve medya düzenindeki yapısal sorunları açığa vurduğunu söyledi.

Rojda Altıntaş'ın YouTube kanalına konuk olan Çelenk, dava sürecinde, hem kamuoyunun hem de bazı hukukçuların, dosyada olmayan bilgilerle hüküm verdiklerini belirtti ve "Ne iddianamede, ne gerekçeli kararda, ne istinafta yer almayan bilgileri önüme koyup 'buna ne diyorsun?' diye soruyorlar. Bunlar tamamen medya kurgusu, bir iddia çürütülüyor, yeni bir itham ya da iftira başlıyor. Dosyada olmayan bilgilerle insanlar sorgulanıyor. Gerçek olmayan verilerle hayatlar karartılıyor" dedi.

"O KÖYÜ, TOPLULUĞU KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Narin Güran'la ilgili yürütülen adli sürece sahip çıkmanın toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Çelenk, "Ben o ilin milletvekiliyim. O köyü, topluluğu korumak zorundayız. Üstelik karşımızda kendini Türkçe yeterince iyi ifade edemeyen aile üyeleri var. Diyarbakır milletvekili olarak elimden gelen her şeyi yapacağım. Merak eden herkese de, bu kanaate nasıl vardığımı zamanım elverdiğince bıkmadan anlatacağım” dedi.

"BU İNSANLAR DOĞRU BİR ŞEY ANLATIYORDU, MAHKEME KULAK ASMADI"

Sevilay Çelenk, Güran ailesinin anlattıklarının göz ardı edilmesinin adil olmadığını söyledi: "Dosyadaki internet trafiği, telefon kayıtları... Hepsi beyanlarla birebir örtüşüyordu ama mahkeme bunlara kulak asmadı. Aile konuşmuyor diyorlar, oysa duruşmalarda aile üyeleri kendilerini paralıyordu anlatmak için. Kimse onları dinlemiyordu.”

"NARİN'İN AİLESİNİ SAVUNANLARIN ÜLKESİNDE YAŞAMAK İSTİYORUM"

Çarpıcı bir yorumla, linç kültürüne rağmen bu dava etrafında oluşan kamuya dikkat çeken Sevilay Çelenk, “Sosyal medyada biri şöyle yazmıştı: ‘Ben Narin’in ailesini savunanların ülkesinde yaşamak istiyorum.’ Bu, son yıllarda duyduğum en etkileyici sözlerden biri,” dedi. Bu insanlar arasında doktor, işçi, işsiz, AKP’li, DEM Partili, ateist ve dindarların bulunduğunu belirten Çelenk, “Hepsi yalnızca bir çocuk için, Narin için adalet istiyor,” ifadelerini kullandı. Çelenk sözlerini şöyle sürdürdü: “İçinde bulunduğumuz süreç bakımından düşünüldüğünde müthiş barışçıl bir adalet arayışı söz konusu. Barış budur.”

Sürecin henüz sona ermediğini vurgulayan Çelenk, “Umuyorum ki Yargıtay sürecinde adalet yerini bulur ve bu azap artık sona erer,” ifadelerini kullandı.