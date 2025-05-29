DEM Partili Sezai Temelli: Bayramdan sonra Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edeceğiz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Sezai Temelli, partisinin bayramdan sonra Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edeceğini açıkladı.

Halk TV yayınına katılan ve Ahmet Özer ile Can Atalay'ı da ziyaret edeceklerini belirten Temelli, şunları söyledi:

"Aslında partimiz sürekli cezaevi ziyaretlerinde. Bunu yapmak zorundayız çünkü cezaevlerinde bir siyasi tutsak bile olsa o ülkede demokrasiden bahsedemezsiniz. Tabii ki Ekrem Bey'i de partimiz bayramdan sonra ziyaret edecek. Ahmet Özer'i de Can Atalay'ı da. Daha önce yaptık bu ziyaretleri ve tüm siyasi tutsakların özgürlüğüne kavuşması için kesintisiz mücadelemizi sürdüreceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Her kulvar kendi mecrasında ilerlemeli."

"TUTUKLU SİYASETÇİLERİN ÖZGÜR KALMALARI GEREKLİ"

Siyasi tutuklamaları eleştiren Temelli, 8.5 yıldır cezaevinde tutulan HDP'nin eski Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın durumlarını da hatırlattı:

"Siz sürekli olarak 19 Mart'ta olduğu gibi operasyonlarla siyasetin özgürleşmesini engellerseniz başka alanlarda sağlıklı ilerlemeler sağlamak mümkün olmaz. Biz Ekrem Bey'in de diğer tutuklu siyasetçilerin de bir an önce özgür kalmaları gerektiğini savunuyoruz. Demirtaş ve Yüksekdağ 8.5 yıldır içeride. Dosyada hiçbir şey yok, 1 yıldır gerekçeli karar yazılmadı" diye konuştu.

"ANAYASA İÇİN YOL TEMİZLİĞİ LAZIM"

Yeni anayasa tartışmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Temelli, "Biz anayasa tartışmasının nasıl bir anayasa olmalı üzerinden tartışılmasını istiyoruz. Bizim anayasa stratejisi konusunda tartışmamız gerekiyor. 'Ben anayasa yaptım, gelin' demek sağlıklı bir yöntem değil. Sivil bir anayasa için yol temizliği lazım. İnfaz yasası, terörle mücadele yasası, hiçbiri sivil değil" dedi.

SABAH AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

DEM Parti Eş Genel Başkanlarının İmamoğlu'nu ziyaret edeceği iddialarına yönelik DEM Parti'den sabah saatlerinde yapılan açıklamada henüz netleşen bir plan olmadığı belirtilmiş ve bayram sonrasında planlama yapıldığında bilgilendirme yapılacağı duyurulmuştu.