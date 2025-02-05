DEM Partili Sezai Temelli süre verdi: Abdullah Öcalan'ın çağrısı ne zaman?

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi.

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrıya ilişkin konuşan Temelli, çağrının vaktinin belli olmadığını fakat en kısa zamanda yapılacağını söyledi. Temelli, çağrının "tarihi bir çağrı" olacağını söyledi.

Çağrının içeriğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Temelli, "Kürt meselesinin bu çok boyutlu, çok kapsamlı bu meselenin demokratik çözümüne, siyasi zemin de çözümüne dair tarihi nitelikte bir açıklama olacaktır" dedi.

Temelli, şu ifadeleri kullandı:

"Çağrıyı bekliyoruz. En kısa zamanda böyle bir çağrı yapılacak. Tarihi henüz netleşmiş değil ama bunun en kısa zamanda açıklanacağını bekliyoruz. İçeriği ne mi olacak? İçeriği çağrı yapıldığında hep beraber vakıf olacağız ama tarihi olacak bir gerçeklik. Dolayısıyla dönüp baktığımızda Sayın Öcalan'ın çok çok uzun yıllardır verdiği mücadele aslında Kürt meselesinin demokratik, siyasi zemin de çözümüne dair bir mücadeledir.

Dolayısıyla yine Kürt meselesinin bu çok boyutlu, çok kapsamlı bu meselenin demokratik çözümüne, siyasi zemin de çözümüne dair tarihi nitelikte bir açıklama olacaktır. Dolayısıyla da muhtevasının, içeriğinin bu yönde olacağı konusunda herkes hemfikir, beklentilerimiz de buydu.

Beklentimiz, Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecritin kalktığı, kendisinin siyasi özgürlüklere kavuştuğu bir ortamda açıklama yapmasıdır. Tabii bu bizim beklentimiz. Ama bunun şeklinin ne olacağına karar verecek olan merci, tabii ki iktidardır. Dolayısıyla iktidar bununla ilgili açıklamayı kendileri yapacaktır diye düşünüyorum. Henüz bir tarih açıklanmadı. Bekliyoruz."