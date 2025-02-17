DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı Erol gözaltına alındı

Bitlis'te DEM Partili Tatvan Belediyesi Eş Başkanı Mümin Erol 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Belediye binasında gözaltına alınan Mümin Erol'un emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

Öte yandan 31 Mart Yerel Seçimleri'nde AKP'den DEM Parti'ye geçen Tatvan Belediyesi'nin Eş Başkanı Mümin Erol, mazbatasını aldıktan sonra göreve başladığı gün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından kaldırmıştı.

Söz konusu olaya ilişkin görüntüler daha sonra bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında yayınlanmıştı.

Bunun üzerine Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı, Erol hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatmıştı.