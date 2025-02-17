DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı Erol serbest bırakıldı

Bitlis'te 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınan DEM Partili Tatvan Belediyesi Eş Başkanı Mümin Erol.

Belediye binasında gözaltına alınan Mümin Erol, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde AKP'den DEM Parti'ye geçen Tatvan Belediyesi'nin Eş Başkanı Mümin Erol, mazbatasını aldıktan sonra göreve başladığı gün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından kaldırmıştı.

Söz konusu olaya ilişkin görüntüler daha sonra bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında yayımlanmıştı.

Bunun üzerine Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı, Erol hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatmıştı.