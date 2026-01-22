DEM Partili Temelli'den Bakan Güler'e Suriye tepkisi: "Bu katillerin, bu soykırımcıların mı arkasındasınız?"

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, "Tıpkı Şengal’de Ezidiler soykırıma uğratıldıkları zaman ki gibi sessiz mi kalacaksınız? Afrin’deki katliamdaki gibi sessiz mi kalacaksınız? Bu Meclis’in soykırım karşısında sessiz kalmaya hakkı yoktur. Bu canileri durdurmanın yolunu, yöntemini siyaset belirlemelidir, bürokratlar değil; bürokrattan olan Bakan ancak bu kadar konuşur işte. O yüzden siyaseti inisiyatif almaya çağırıyoruz. Bu ülke, bu çetelerin arkasına dizilecek bir ülke değildir" dedi.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplandı. Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin madde görüşmeleri sürüyor.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Temelli, konuşmasında bir fotoğrafa işaret ederek, "Size bir fotoğraf göstereceğim. Bu adam elinde bir kadının saç örgüsünü tutuyor ve tutarken şunu söylüyor: 'Ondan geriye sağlam kalan tek şey bu örgüydü'. Kim bu? Bir IŞİD’li, sonra HTŞ’li, şimdi Suriye ordusu elemanı" dedi.

"BU KATİLLERİN, BU SOYKIRIMCILARIN MI ARKASINDASINIZ?"

Temelli, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in "Biz Suriye’de Suriye ordusunun arkasındayız" sözlerine yanıt vererek, "Bunun mu arkasındasın? Cevap verin, bu katillerin, bu soykırımcıların mı arkasındasınız?" ifadelerini kullandı.

Meclis’in sessiz kalmaması gerektiğini söyleyen Temelli, "Tıpkı Şengal’de Ezidiler soykırıma uğratıldıkları zaman ki gibi sessiz mi kalacaksınız? Afrin’deki katliamdaki gibi sessiz mi kalacaksınız? Bu Meclisin sessiz kalmaya hakkı yoktur bu soykırım karşısında; bu Meclis ortaklaşmalıdır, Türkiye, kamuoyuna bir açıklama yapmalıdır, dünya kamuoyuna bir çağrı yapmalıdır" diye konuştu. Temelli, "Bu canileri durdurmanın yolunu, yöntemini siyaset belirlemelidir, bürokratlar değil; bürokrattan olan Bakan ancak bu kadar konuşur işte. O yüzden siyaseti inisiyatif almaya çağırıyoruz. Bu ülke, bu çetelerin arkasına dizilecek bir ülke değildir. Artık, gerçekten, şapkayı önümüze koyup düşünmenin zamanı gelmiştir" dedi.

"SURUÇ’TA YÜZLERCE İNSAN ŞU ANDA YARALI"

Nusaybin’de yapılan protestoya da değinen Temelli, "Nusaybin’de bir çağrı yaptık, bir araya geldik, toplandık, halkımızla beraber bir protesto, demokratik haklarımızı kullanarak bir protesto eylemi yaptık. Neden? İşte, bu duruma dikkat çekmek için ve o gün orada kolluk güçleri insanlara saldırdılar" dedi.

Nusaybin’de toplananların amacının "bu soykırıma, bu çetelere karşı dünyaya bir ses vermek, dünyayı bu konuda duyarlılığa davet etmek" olduğunu belirten Temelli, Suruç’taki eyleme ilişkin, "Bugün de Suruç’ta toplandık. Sayısız parti orada, demokratik kitle örgütleri orada, sendikalar orada, Eş Genel Başkanımız orada, partimiz orada, halkımız orada ve Suruç’ta özellikle bu saldırılara karşı dikkat çeken eyleme bir saldırı gerçekleşti. Suruç’ta yüzlerce insan şu anda yaralı; gazla, suyla bir saldırı" ifadesini kullandı.