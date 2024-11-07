DEM Partili Tuncer Bakırhan hakkında soruşturma başlatıldı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlığın açıklamasında, Bakırhan ve Tunç'un, 4 Kasım'da DEM Partili Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atamasının ardından yaptığı konuşmalar gerekçesiyle işlem başlatıldığı belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlıklarına başkanvekilleri görevlendirilmesiyle ilgili olarak DEM Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç’un yapmış olduğu açıklama nedeniyle haklarında yasal işlem başlatılmıştır."

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İçişleri Bakanlığı’nca 4 Kasım'da DEM Partili Halfeti Belediye Eş Başkanı Mehmet Karayılan, Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk ve Batman Belediye Eş Başkanı Gülistan Sönük görevden alınmıştı.

Ardından 3 belediyeye kayyum ataması yapılmıştı. Kayyum atamaları kamuoyund atepkilere neden olmuştu. Çok sayıda siyasi parti, meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşu kayyum atamasına karşı açıklama yapmıştı.

DEM Parti, iktidarın kayyum politikasına karşı belediye binalarının önünde nöbet başlatmıştı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde yapılan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı eylemde konuşan Tuncer Bakırhan, "Çok iyi bilsinler ki, Seyit Rıza ne yaptıysa, Şeyh Sait ne yaptıysa, Mazlumlar, Denizler, Sakineler ne yaptıysa Kürt halkı da onların yaptığını yapacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Bakırhan'ın sözlerine tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise dünkü grup toplantısında "Cumhuriyet devleti Şeyh Saitlere ne yaptıysa aynı muameleyi göreceksiniz" demişti.