DEM Partili üst düzey yetkiliden İstanbul açıklaması: Güç birliğinden yanayız ama…

DEM Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul'da izleyeceği yol haritasına ilişkin konuşan DEM Partili üst düzey bir yetkili, güç birliğinde yana olduklarını söyledi. DEM Partili isim Hatay’la ilişkin ise “Hatay’da aday çıkarıp çıkarmamayı ciddi ciddi tartışıyoruz” diye konuştu.

DEM Partili üst düzey yetkili, İstanbul’da muhatabın Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğuna dikkat çekerek, “Güç birliğinden yanayız ama çok ince ve sık dokuyoruz” dedi.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, aynı yetkili, Hatay’la ilişkin “Hatay’da aday çıkarıp çıkarmamayı ciddi ciddi tartışıyoruz” ifadesini kullandı.

CHP ile DEM Parti arasındaki temaslara dair konuşan DEM Partili yetkili, CHP Genel Merkezi’nde liderler arasında yapılan görüşmede İstanbul konusunun gündeme gelmediğine dikkat çekerek, “İstanbul’un biraz daha üzerinde çalışılması ve tartışılması gerekiyor” dedi. Partinin yetkili kurulları tarafından daha önce yapılan ‘kent uzlaşısı’ şartını hatırlatan yetkili, “Kent uzlaşısını savunuyoruz. Güç birliğinden yanayız ama çok ince ve sık dokuyoruz” ifadesini de kullandı.

"İSTANBUL KONUSUNDA DETAYLARA GİRİLMEDİ"

İstanbul’da muhatabın bizzat İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu da hatırlatan yetkili, şunları söyledi:

“Kendi zeminimizdeki güçlerle tekrar görüşmemizin gerekliliği sebebiyle ve yine muhatabın bizzat İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olması sebebiyle detaylara girilmedi. İstanbul tartışması henüz çok yürütülmedi. Kaldı ki İzmir, İstanbul, Mersin, Bursa bu konuda aynı çerçevede yani kent uzlaşısı çerçevesinde değerlendirilen kentler. Hatay’da aday çıkarıp çıkarmamayı ciddi ciddi tartışıyoruz. Ankara, Bolu, Antalya gibi kentlerde de aday arayışımız belli bir düzeye geldi, olgunlaşınca kamuoyuyla paylaşılır.”