DEM Partili vekil 2. kez ameliyat edildi: Tülay Hatimoğulları'ndan açıklama

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, beynindeki kitle nedeniyle 2 kez ameliyat edilen DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu hakkında "Bugünkü ameliyattan sonra yavaş yavaş uyandırılmaya başlanacak" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, geçtiğimiz günlerde beynindeki kitle nedeniyle Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu'yu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından konuşan Hatimoğulları, Otlu'nun geçirdiği rahatsızlıktan dolayı hastaneye geldiğini ve yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındığını kaydetti.

Bugün ikinci ameliyatın gerçekleştiğini söyleyen Hatimoğulları, şunları söyledi:

"Bugün gerçekleşen ameliyatının, doktorlardan aldığımız bilgiye göre iyi geçtiğini, bekledikleri gibi geçtiğini ifade ettiler. Şimdi yoğun bakımda. Birkaç gündür kendisi uyutuluyordu. Bugünkü ameliyattan sonra yavaş yavaş uyandırılmaya başlanacak. Bizler bir kez daha Çiçek Otlu vekilimize, ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve aynı zamanda il örgütümüzle birlikte, vekil arkadaşlarımızla birlikte burada ve bütün süreci yakinen takip ediyoruz."