DEM Partili vekiller İçişleri Bakanlığı'na yürüdü: "Gaspa izin vermeyeceğiz''

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve milletvekilleri, TBMM basın kapısı önünde açıklama yaptı. Açıklamanın ardından DEM Partili milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı'na doğru yürüdü. Vekiller bakanlık yetkilileriyle görüşme gerçekleştiriyor.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve milletvekilleri TBMM basın kapısı önünde basın toplantısı yaptı. Açıklamanın ardından DEM Partililer İçişleri Bakanlığı'na doğru yürüyüşe geçti. Koçyiğit, "İçişleri Bakanı derhal bu kolluk şiddetini sonlandırmalıdır" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve milletvekilleri TBMM basın kapısı önünde basın toplantısı yaptı.

Koçyiğit, şunları söyledi:

"Kayyım rejimine karşı çok söz kurduk. 31 Mart'ta seçimler yapıldı ve iktidarın bizzat kendisi yeni bir dönem vurgusu yaptı. Seçmenin verdiği mesajları aldığını belirtti. Ama seçmenin verdiği hiçbir mesajı almamışlar. Aksine yine ve yeniden topluma karşı, halka karşı, sandık iradesine karşı, demokrasiye karşı saldırı başlatmış durumdalar. Bu saldırı girişimini Hakkari’den başlatmaları manidar. Çünkü bu rejimin ayakta kalmasının yegane yolu Kürtlere saldırmak.

Sandığı anlamsızlaştırmak ve oradan çıkan iradeyi gasp etmek üzerine kurulmuş durumda. Fakat Hakkari’de yapılan hukuksuzluğun Hakkari’de halk iradesine yapılan darbenin Hakkari ile sınırlı kalmayacağını, bu darbenin silsile silsile ve adım adım bütün ülkeye yayılacağını çok iyi biliyoruz. Bu hukuksuzluğa karşı özellikle de Türkiye’nin dört bir yanında herkesin karşı durması gerekiyor. Birlikte demokrasiyi savunursak birlikte kazanabiliriz. İçişleri Bakanlığının kumpası ve isnat ettiği suçlamaların hiçbirini dava dosyasında olmadığını bütün kamuoyu biliyor.

Pazartesi gününden beri Hakkari başta olmak üzere Türkiye halkları ayakta. Bu siyasi gaspa karşı demokratik tepkilerini ortaya koymaya çalışıyorlar. TBMM'de 15 milletvekilini 150 AKP'li vekil linç etmek istedi. Şurada gördüğünüz dövizlerimizi AKP'li vekiller yırtıp yere atacak kadar uzak bir anlayışla karşı karşıyayız. İçişleri Bakanı derhal bu kolluk şiddetini sonlandırmalıdır."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA YÜRÜYÜŞ

Açıklamanın ardından DEM Partililer, İçişleri Bakanlığı'na doğru yürüyüşe geçti. Vekiller, "Kayyum darbedir, darbeye hayır", "Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz" dövizleri taşıdı.

İçişleri Bakanlığı önüne gelen DEM Partililer bakanlık yetkilileriyle görüşme gerçekleştiriyor.