DEM Partili vekillerden Saraçhane'deki surlara kayyum ve 1 Mayıs pankartı

DEM Parti İstanbul milletvekilleri, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ve 1 Mayıs tutuklularına tepki olarak Saraçhane'deki Surlara pankart astı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) 31 Mart seçimlerinde kazandığı Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ve 1 Mayıs tutuklularına yönelik tepkiler sürüyor.

DEM Partili milletvekilleri Saraçhane parkında bulunan surlara "Taksim Hakkari bizim, 1 Mayıs'a özgürlük, kayyum defol" yazılı pankart astı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Cengiz Çiçek ile DEM Parti İstanbul Milletvekilleri Kezban Konukçu ve Çiçek Otlu, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ve 1 Mayıs tutuklularına karşı "Taksim Hakkari bizim, 1 Mayıs'a özgürlük, kayyum defol" parkartı astı.

HAKKARİ'YE KAYYUM ATAMASI

31 Mart'ta seçimlerinde yüzde 48.92 ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Belediye Eş Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Sıddık Akış, 3 Haziran'da Van'da gözaltına alınmıştı.

Akış'ın gözaltına alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklama ile Hakkari Belediyesi'ne Başkan Vekili olarak Vali Ali Çelik'in atandığını duyurmuştu.

Yaşanan gelişmelerin ardından DEM Parti, Akış'ın görevden alınıp yerine kayyum atanmasına karşı nöbet eylemlerine başlamıştı.

Sıddık Akış'ın Hakkari 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Akış, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DEM Parti ise "kesintisiz nöbet eylemleri" başlatma kararı almıştı.

1 MAYIS TUTUKLULARI

1 Mayıs’tan sonra yapılan operasyonlarda gözaltına alınıp tutuklananlar hakkında 2 ayrı iddianame düzenlenmiş, bu iddianamelerde tutuklu 42 kişi hakkında toplam 567 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan ilk iddianamede, 30 tutuklu hakkında toplamda 405 yıla kadar hapis cezası istenirken hazırlanan ikinci iddianamede ise 12 tutuklu için ise toplamda 162 yıl hapis talep edilmişti. 1 Mayıs’taki eylemin ardından kolluk kuvvetleri tarafından 3 dalga halinde yapılan ev baskınlarında toplam 74 kişi gözaltına alınmıştı.

İlk hazırlanan iddianamede bulunan 30 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması ise 17 Temmuz’da yapılacak.