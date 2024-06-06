DEM Partili yöneticilerden Akış'ın ailesine ziyaret

DEM Partili yöneticiler, Hakkari Belediye Başkanı seçildikten sonra cezaevine gönderilen ve yerine kayyum atanan Mehmet Sıddık Akış'ın ailesini ziyaret etti.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yöneticileri, Hakkari Belediye Başkanı seçildikten sonra 19 yıl hapis cezasına mahkum edilerek cezaevine gönderilen ve yerine kayyum atanan Mehmet Sıddık Akış'ın ailesini ziyaret etti.

Ziyarete partinin eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın yanı sıra Sırrı Sakık ve Pervin Buldan da katıldı.

Ziyaretin ardından açıklama yapılmadı.