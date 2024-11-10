DEM Partili yöneticilerin Batman’a girişi engellendi: Oturma eylemi yapıldı

Kayyum atamalarına yönelik Batman'a hareket eden Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) yöneticilerinin kente girişi engellendi.

Aralarında DBP Eş Başkaları Çiğdem Kılıçgün Uçar, Keskin Bayındır, Diyarbakır Büyükşehir Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak, Doğan Hatun, Diyarbakır DEM Parti ve DBP il yöneticilerinin de aralarında bulunduğu yöneticilerin yolu jandarma tarafından Batman’a 18 kilometre kala kesildi.

OTURMA EYLEMİ YAPILDI

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, yöneticiler kayyum eylemlerinde yurttaşa uygulanan darp ve kayyum atamalarına yönelik kente gitmek istedi. Ancak asker hiçbir gerekçe gösterilmeden yöneticiler kente alınmadı.

Bunun üzerine DEM Parti ve DBP'li yöneticiler oturma eylemine geçti. Oturma eylemi üzerine askerler, kapattıkları yolu açtı. Yolun açılmasıyla birlikte heyet, Batman'a hareket etti.

İRADE GASPINA KARŞI EYLEMLER SÜRÜYOR

Heyetin kente girmesiyle kayyuma karşı yürüyüş başladı.

Yılmaz Güney Park’ında bir araya gelen kitle, Basın Kavşağı’na doğru yürüyüşe geçti.