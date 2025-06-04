DEM Parti’nin bayramlaşma programı belli oldu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti), bayramlaşma programı belli oldu.

DEM Parti'nin bayramın ikinci gününde sırasıyla MHP, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, AKP, Saadet Partisi ve DEVA Partisi heyetlerini ağırlayacağı belirtildi.

Partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, MYK Üyesi Cemile Turhallı Balsak, PM Üyesi Fatma Koçyiğit Öner ve Van Milletvekili Zülküf Uçar'dan oluşan heyetle siyasi partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacak.

DEM Parti Genel Merkezi’ni ziyaret edecek olan heyetler ise Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, PM Üyeleri Zeyno Bayramoğlu ve İhsan Seylan tarafından ağırlanacak.

DEM Parti’nin bayramlaşma programı ise şöyle:

Heyet, 09.25-09.40 arasında Milliyetçi Hareket Partisi, 10.15-10.30 arasında Gelecek Partisi, 12.05-12.20 arası Yeniden Refah Partisi, 12.30-12.45 arasında Adalet ve Kalkınma Partisi, 13.30-13.45 arasında Saadet Partisi ve 14.10-14.25 arasında DEVA Partisi’ni ziyaret edecek.

DEM Parti de 09.25-09.40 arasında Milliyetçi Hareket Partisi, 10.15-10.30 arasında Gelecek Partisi, 12.05-12.20 arasında Yeniden Refah Partisi, 12.30-12.45 arasında Adalet ve Kalkınma Partisi, 13.30-13.45 arasında Saadet Partisi ve 14.10-14.25 arasında DEVA Partisi’ni Balgat'taki parti genel merkezinde kabul edecek.