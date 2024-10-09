DEM Parti’nin Diyarbakır’da yapacağı mitinge valilik izin vermedi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından 13 Ekim Pazar günü Diyarbakır’da yapılması planlanan ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın da konuşmacı olarak katılacağı ‘Özgürlük mitingi’, valilik tarafından yasaklandı.

Mitingin yasaklamasıyla birlikte Diyarbakır’da 9-13 Ekim arasında 5 gün süreyle eylem ve etkinlik yasağının uygulanacağı vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

“13 Ekim 2024 Pazar günü 13:00-18:00 saatleri arasında ilimiz Yenişehir İlçesi İstasyon Meydanı’nda düzenlenmek istenilen miting ile ilgili olarak yapılan değerlendirme neticesinde; PKK/KCK terör örgütünün çağrıları dâhilinde 9 Ekim tarihi bahane gösterilerek, bu tarihten itibaren ilimizdeki teröre müzahir yapıların yaygın illegal eylemler yapabileceği, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici kışkırtıcı eylemlerin gerçekleştirilebileceği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü hedef alan müessif olayların yoğunluk kazanabileceği ve miting süresince kamu düzeni ve güvenliğinin ciddi şekilde bozulabileceği mütalaa edilmiştir.”