DEM Parti’nin İBB adaylarından Murat Çepni kimdir?

Meral Danış Beştaş’la birlikte İBB Eş Başkan Adayı olarak açıklanan Murat Çepni kimdir? Aday açıklandıktan sonra Murat Çepni’nin nereli olduğu ve yaşamı merak konusu oldu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde gösterecekleri adayların bir kısmını açıkladı. Parti binasında açıklama yapan parti sözcüsü Ayşegül Doğan, partinin 16 büyükşehir, 40 il ve 3 ilçe belediye eş başkan adaylarını açıkladı. DEM Parti'nin İBB Eş Başkan adaylarıysa Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu.

MURAT ÇEPNİ KİMDİR, NERELİDİR?

DEM Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Eş Başkan Adayı olarak açıklanan Murat Çepni, Rize’nin İkizdere ilçesinde dünyaya geldi.

Lise mezunu olan Murat Çepni, tutuklanıp cezaevine gönderildiği için üniversite öğrenimini tamamlayamadı. 2010 yılından beri aktif siyaset yapan Çepni, 2010-2016 yılları arasında Ezilenlerin Sosyalist Partisi üyeliği ve yöneticiliği görevlerini yaptı. 2016 yılından Halkların Demokratik Partisi’nde PM Üyeliği ve Ekolojiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle MYK Üyeliği görevlerinde bulundu.

Evli ve 2 çocuk sahibi Murat Çepni, 27. Dönem İzmir HDP Milletvekilliği de yaptı.