DEM Parti’nin İstanbul’un 17 ilçesindeki adayları belli oldu

DEM Parti'nin İstanbul’un 17 ilçesindeki belediye eş başkan adaylarının ismi belli oldu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) İstanbul'un 17 ilçesindeki belediye eş başkan adaylarının isimleri belli oldu.

Artı Gerçek'ten Seda Taşkın'ın haberine göre aday çıkarılan ilçeler ve adayların isimleri şu şekilde:

Beykoz: Senem Yılmaz - Recep Yılmaz

Kadıköy: Veysi Eski - Nimet Çelebi Erdoğan

Sultanbeyli: Ertan Hamidoğlu - Rahime Kürkçü

Ümraniye: Edip Alpata - Zülfiye Hazar

Adalar: Mehmet Galip Ataş - Kristin Selekman

Arnavutköy: Mehmet Karadağ - Durdane Bulgan

Esenler: İrfan Hülakü - Gülşah Kavak

Gaziosmanpaşa: Ercan Sağlam - Hülya Oruç

Kağıthane: Burhan Damarlı - Sidar Yıldız

Sultangazi: Erol Tunç - Fatma Yeni

Beşiktaş: Adem Aktaş

Bakırköy: Medeni Andok - Elif Tokay Öztürk

Başakşehir: Kevser Şişman Taşdemir - Abdullah Kılıç

Beylikdüzü: Av. Sidar Duman Öner - Nemetullah Kurt Kavaklı

Güngören: Muzaffer Bozkurt - Evindar Aysal Özdaş

Küçükçekmece: Berivan Demir - Ramazan Çetinçakmak

Büyükçekmece: Musa Karademir - Saadet Dursun