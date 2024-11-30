DEM ve CHP kayyumlar için Meclis’i gösterdi

HABER MERKEZİ

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti.

Görüşme sonrası konuşan Bakırhan ülkenin kayyum eliyle yönetilmek istendiğini belirterek, ‘‘Bu mesele sadece DEM Parti’nin değil, hepimizin meselesidir. CHP’nin bu konuda ortaya koyduğu pratik değerliydi. Bu ülkeyi umarım bu ayıptan kurtarabiliriz’’ dedi. Bakırhan, Meclis’te yasal düzenleme yapılarak kayyum atamalarının sonlandırılmasını istedi.

Görüşmede Kürt sorununun çözümü konusunu ele aldıklarını belirten Bakırhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

‘‘Kürt meselesinin çözümü Türkiye’nin demokratikleşmesi konusunda CHP’nin çok değerli raporları vardı. SHP’nin raporları da çok önemli meselelere değiniyordu. Erdal İnönü’nün çok değerli bir sözü vardı, ‘Kürtlerin evinde hissetmelerini istiyoruz’ demişti, Özgür Özel de aynı açıklamalar yaptı bu çok önemlidir. Türkiye’nin demokratikleşmesi konusunda demokratik bir zeminde neler yapabiliriz konusunun üzerinde durduk. Ortak bir tarihimiz var, ortak bir tarihi olanların da ortak çözüm bulması gerekir. Kürt meselesinin diyalogla bu ortak zeminini büyütmek istiyoruz.’’

Bakırhan gazetecilerin sorusu üzerine Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmek için resmi başvuruda bulunduklarını ancak henüz bir cevap gelmediğini ifade etti.

"MECLİS’TE GÖRÜŞÜLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM"

Kürt sorunun çözümü tartışmalarına ilişkin konuşan Özel ise ‘‘Biz şeffaf, samimi bir sürecin yönetilmesini sürecin de Meclis’te görüşülmesi gerektiğini söyledim. Şehit ailelerinin ve gazilerin de sürece dahil olmasını söylemiştim ama bunu siyasete alet edilmesini siyasi menfaatlere dönüştürülmesine yönelik hakkımızı helal etmeyiz dediler’’ diye konuştu.

Özel, Meclis’teki 10 muhalefet partisinin bir araya gelerek kayyım düzenlemesine karşı kanun teklifi verdiğini hatırlatarak ‘‘Yeni kayyum adımlarının milletin vicdanında yeri yok. Yasal çalışmayı 9’unda görüşmeler başlayıp, Meclis bütçe görüşmelerine girmeden önce yapabiliriz. Grup Başkan Vekillerimiz AKP’nin Grup Başkan Vekilleri ile görüşecekler. Geçen hafta muhalefetin attığı bu adıma AKP’nin olumlu adımını bekliyoruz. MHP’den ayrışmayan bir adım bekliyoruz’’ çağrısında bulundu.