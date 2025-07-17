DEM ziyaretlere başladı

Politika Servisi

TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti heyeti, çözüm sürecine ilişkin Meclis’te kurulması planlanan komisyon için parti ziyaretlerine başladı.

Heyetin ilk durağı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç oldu. Görüşme sonrası açıklama yapan Pervin Buldan, "Önemli bir ziyaret oldu. Sürecin geldiği aşamaları hem siyasal anlamda, hem hukuki anlamda, hem de bundan süreç açısından gidilmesi gereken yol anlamında genel bir değerlendirme yaptık" dedi.

"Görüşmede Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi konuşuldu mu?" sorusuna Pervin Buldan, "Her konu konuşuldu. Detay vermeyeceğiz, soru da almayacağız aslında öyle kararlaştırmıştık ama sorabileceğiniz hemen hemen bütün konular konuşuldu" yanıtını verdi.

Buldan, "Silah bırakma süreciyle ilgili bir takvim var mı?" sorusuna karşılık ise "Takvim yok ama süreç belli aşamalarda ilerleyecek” dedi.

TECRÜBE VURGUSU

Görüşmenin tamamlanmasının ardından heyet Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyaret sonrası Buldan’ın “Sayın Davutoğlu'nun geçmiş tecrübelerinden faydalanmak bizim için çok kıymetli” sözleri dikkat çekti.

Mithat Sancar da görüşmeyi olumlu olarak değerlendirdi.

DİYALOG SÜRECEK

Heyetin son durağı ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pervin Buldan, şunları söyledi:

"Ben bu süreçten sonra aşama aşama hem Sayın Bahçeli'yle hem de diğer muhalefet partilerinin ve Cumhur İttifakı'nın bileşenleriyle aktörleriyle görüşmelerimizin devam edeceğini ifade etmek istiyorum. Komisyon aşamasında da birbirimize ihtiyacımız var. Her aşama için Sayın Bahçeli’yi hem de diğer partilerin genel başkanlarını bilgilendireceğiz."

‘BEN AHRAZIM’

Buldan'ın açıklamalarını tamamlamasının ardından basın mensupları, Bahçeli'ye "Görüşmeye ilişkin bir açıklama gelecek mi?" diye sordu. Bahçeli, soruya "Ben ahrazım" yanıtını verdi. Öte yandan heyetin bugün tutuklu bulunan Eski HDP EŞ Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşeceği öğrenildi.