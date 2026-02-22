Demans kader değil önlenebilir hastalıktır

Meriç ÖZTÜRK @merichyoztyurk

Dünyanın gündemindeki önemli problemlerden bir tanesi yaşlanan nüfus. 2000 yılında 65 yaş ve üstü bireylerin oranı %7 iken, 2025 yılı itibariyle bu oran %10’u geçti. Yani yaklaşık olarak %3’lük bir artış var. 25 yılda artan dünya nüfusunu da düşünürsek, yaşlı nüfusu sayısı oldukça hızlı artmış durumda. Bu artışın sadece demografik değil, sağlık, ekonomi ve sosyal politikalar açısından da büyük etkileri var. Mesela sağlık sistemlerinde hasta sayısı ve bakım ihtiyacı gün geçtikçe artıyor. Bakıma en çok ihtiyaç duyan hastalar ise demanstan muzdarip olanlar.

Demans aslında hastalığın kendisi değil, bir durum. Hafıza, düşünme, karar verme, dil ve günlük işlevlerde belirgin ve ilerleyici bozulma bu durumun semptomlarından bazıları. Demansın arkasında birden fazla neden yatabiliyor. Alzheimer ve Parkinson hastalıkları bunların en bilinenleri. Vasküler demans, Lewy cisimcikli demans, frontotemporal demans ve enfeksiyonlar, vitamin eksiklikleri, tiroit hastalıkları sonucu ortaya çıkan demanslar ile liste uzayıp gidiyor.

Demansın sağlık sistemine oluşturduğu yükü azaltmak ve hastalara daha sağlıklı bir hayat sağlamak için bilim insanları durmak bilmeden çalışıyor. Geçtiğimiz yıllarda yeni erken teşhis yöntemleri, ilaçlar, ek takviyeler piyasaya sürüldü. Bunların birçoğu demansı ya da demansa sebep olan hastalığı ortadan kaldırmasa da süreci yavaşlatabiliyor, hastalara nefes aldırabiliyor.

Fakat yayınlanan yeni bir araştırma*, konuyu başka bir yöne taşıyor. Gündelik hayatımızda yapacağımız bazı değişikliklerin beyin sağlığımızın korumak için kilit öneme sahip olduğunu gösteriyor.

HARAKET

Fiziksel aktivitenin beyin üzerindeki faydaları sadece sıradan bir tavsiye değil, somut bilimsel verilerle destekleniyor. Bu çalışma bir kez daha düzenli fiziksel aktivitenin sinirsel fonksiyonların korunmasına katkı sağladığını gösterdi ve yalnızca egzersiz yapanların değil, aynı zamanda yaşam tarzlarını bütünsel olarak değiştirenlerin bilişsel avantajlar elde ettiğini ortaya koydu. Gününüze ekleyebileceğiniz sadece 10 dakikalık fiziksel aktivite bile uzun vadede zihinsel dayanıklılığınızı arttırabilir.

DOĞRU BESLENME

Bahsettiğimiz bu araştırma sağlıklı beslenmenin yalnızca kalbimize değil, beynimize de iyi geldiğini söylüyor. Özellikle Akdeniz ve hipertansiyonu durdurmaya yönelik diyetler; meyve, sebze, tam tahıllı ürün, kuruyemiş ve yağsız protein tüketiminin yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi yavaşlatabileceği biliniyor. İşlenmiş et ve şeker gibi gıdaların sınırlandırılması ise demans riskini azaltmada önemli bir rol oynuyor. Bu bulgular, daha geniş beslenme araştırmalarıyla da uyumlu. Mesela daha önce yapılan çalışmalar, antioksidanlar ve omega-3 yağ asitleri bakımından zengin yiyeceklerin (yaban mersini, somon, ceviz gibi) beyin sağlığının desteklenmesine yardımcı olabileceğini gözlemlemişti.

SOSYAL BAĞLAR

İnsan sosyal bir hayvandır. Yalnızlık ve izolasyon, beyinsel gerilemeyi tetikleyebilecek risk faktörleri arasında yer alıyor. Sosyal etkileşim, duygusal destek sağlamanın ötesinde, yeni deneyimler ve beyin egzersizleriyle zihinsel kapasiteyi canlı tutuyor.

Ayrıca, bulmaca çözmekten yeni bir beceri öğrenmeye kadar farklı zihinsel faaliyetler beynin “kullanılmayan kısımlarını” tetikleyerek bilişsel esnekliği artırabiliyor. Bu tür aktiviteler, sinir ağlarının korunmasına yardımcı olabiliyor ve yaşa bağlı bilişsel düşüşü geciktirebiliyor.

ALKOLÜ AZALTMAK

Alkol, uzun yıllardır sosyal yaşamın ayrılmaz bir parçası olsa da yeni veriler en küçük miktarların dahi demans riskini artırabileceğini gösteriyor. Özellikle orta ve ileri yaşlarda alkol tüketiminin azaltılması, beynin koruyucu mekanizmalarını destekleyebiliyor.

Aşılar ise şaşırtıcı bir şekilde, sadece enfeksiyonlardan korumakla kalmıyor, bazı türleri demans riskini düşürmede dolaylı etki gösterebiliyor. Özellikle zona aşısı gibi yaşa bağlı bağışıklık zayıflamasını önleyen aşıların, uzun vadede bilişsel sağlığa katkıda bulunduğu iddia ediliyor.

MÜZİK VE UYKU

Diğer araştırmalar, müzik dinlemenin, şarkı söylemenin ya da dans etmenin, hafıza, dikkat, duygusal düzenleme ve hareket planlamasından sorumlu birçok beyin bölgesini aynı anda harekete geçirdiğini gösteriyor. Bu tür etkinlikler, beynin farklı bölgeleri arasında yeni bağlantıların kurulmasını sağlayarak bilişsel esnekliği artırıyor. Uzun süreli müzikle etkileşim, öğrenme kapasitesinin güçlenmesi ve yaşa bağlı bilişsel gerilemenin ve demansın yavaşlatılmasıyla da ilişkilendiriliyor.

Uyku ise öğrenme ve hafızanın kalıcı hale gelmesinde vazgeçilmez bir rol oynuyor. Çalışmalar gösteriyor ki gün boyunca edinilen bilgiler kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarılıyor. Kısa bir şekerleme bile öğrenme performansını ve dikkat düzeyini artırabiliyor. Özellikle kaliteli ve yeterli uyku, beynin yeni sinirsel bağlantılar kurmasını sağlarken, aynı zamanda bilişsel işlevleri olumsuz etkileyebilen zararlı metabolik birikimlerin temizlenmesine yardımcı oluyor. Bu da demansa neden olabilecek hastalık riskini azaltıyor.

Bu bilimsel temelli öneriler, demansın kader olmadığına dair güçlü bir mesaj veriyor. Yaşam tarzımız üzerinde kontrol sahibi oldukça, beynimizin geleceğini de şekillendirebiliriz.

*Bahsettiğimiz bu çalışma ‘‘Structured vs Self Guided Multidomain Lifestyle Interventions for Global Cognitive Function’’ başlığıyla JAMA’da yayınlanmıştır.