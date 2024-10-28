DEM’den ‘tecritin kalkması’ için çağrı

Politika Servisi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) iki gün süren Parti Meclisi'nin (PM) sonuç bildirgesini yayımladı. Bildirgede, çözümün sahici bir seçenek haline gelebilmesi için PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik tecridin kaldırılması çağrısında bulunuldu.

“Bildirgenin sonuç bölümünde ise “Tüm siyasi ve toplumsal kesimleri barış olanaklarını büyütmeye ve sahiplenmeye çağırıyoruz” denildi. Şu ifadelere yer verildi: “Toplumsal, ekonomik, ekolojik ve toplumsal cinsiyet alanında yaşanan krizler ve şiddet sarmalı tüm toplumsal kesimleri nefes alamaz noktaya getirmiştir. Cezaevleri işkence merkezlerine dönüşmüş, kadınlara ve çocuklara yönelik suçlar kan dondurucu bir yaygınlık kazanmıştır. Hastaneler ticarethane ve hastalar müşteri haline getirilmiş, yeni doğan bebeklerin dahi can güvenliği kalmamıştır. İktidarın savaş politikasının bir parçası olarak HDP Kapatma Davası ve Kobani Kumpas Davası başta olmak üzere demokratik siyasete çok yönlü ve süreğen saldırılar gerçekleştirilmiştir”

Öte yandan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan önceki gün konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt verdi. ‘Tartışmalar artık bir yere evrilmeli’ diyen Bakırhan, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın artık konuşması gerektiğini söyledi.

Bakırhan şöyle konuştu: "Umarım iktidar partisi de yakın zamanda meseleye ilişkin bir şey derler. Umarım şu ana kadar uygulanan yöntemler dışında demokratik yol ve yöntemler çözümü esas alan bir duruş ortaya koyar."

Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye dair de konuşan Bakırhan, "Sayın Öcalan da bu meselenin diyalog ve müzakereyle çözülmesi gerektiğini orada bir kez daha dile getirmiş. Ama bu sadece sözle olmuyor, hukuki ve siyasi zeminin oluşturulması gerekiyor. Türkiye halkları ne diyor biraz ona bakmak lazım" dedi.

SOMUT ADIM BEKLENTİSİ

Bakırhan, Bahçeli'nin dünkü açıklamalarına ilişkin ise şunları kaydetti: "Emin olun Kürdün dövüldüğü, gülmediği, mutlu olmadığı bir ülkede kimse mutlu olmaz. Sözler olumlu, birçok aktör tarafından önemli sözler ediliyor bu tartışmalarda. Sadece artık sözü aşacak bir noktaya gelmemiz gerekiyor. Çünkü ülkenin acilen sözü aşan, pratik adımlara, programa, planlamaya ihtiyacı var."