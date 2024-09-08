Demeç yetkisine sınırlama

CHP’nin 6 Eylül’de delegelerin büyük bölümünün onayı ile değiştirdiği Parti Tüzüğü, partinin işleyişinde büyük değişikliğe neden olacak.

Partinin katıldığı seçimler ve halk oylamalarında sorumluluk üstlenmeyen üyeler, “pasif üye” konumuna düşürülecek. Tüm parti üyelerinden, “partiye üye kazandırmak için özveri göstermesi” beklenecek. Aynı zamanda partide değişiklik öncesinde 12 TL ile 60 TL arasında olan üyelik aidatları, 120 TL ile 6 bin TL’ye çıkarılacak.

Yeni tüzük ile “yığılma üye sorununun” da önüne geçilecek. Yığılma üyelerin seçim sonucunu etkilememesi için ön seçimde oy kullanabilmesine, “en az bir yıl parti üyesi olması zorunluluğu” getirilecek. Oy kullanabilmek için üyelerde düzenli aidat ödemesi ve parti etkinliklerine katılma şartı da aranacak. İl ve ilçe başkanlarının yetkileri de artırılacak. İl başkanları, “saha çalışmalarının planlanması ve değerlendirilmesi” amacıyla milletvekillerini, belediye meclis gruplarını ve partili belediye başkanlarını olağan ya da olağanüstü toplantıya çağırabilecek.

İlçe başkanları ise belediye meclis gruplarını ve belediye başkanlarını toplantıya çağırma olanağı bulacak.

CHP, “çift başlılık görüntüsünün önüne geçmek” için de önemli bir adım atacak. Partiyi bağlayıcı demeç verme yetkisi yalnızca MYK üyeleri ile sınırlandırılacak.

Yetki, bizzat CHP Genel Başkanı tarafından verilecek. Mevcut tüzüğe göre iki yılda bir gerçekleştirilen kongrelerin aralığı da “üç yılda bir” olarak belirlenecek. Buna göre, CHP’nin 21’inci Olağan Kurultay’ı 2025 yılında değil, 2026 yılında yapılacak.

GENEL BAŞKAN ADAYLIĞI

CHP, Genel Başkan adaylığı tartışmalarıyla ilgili de önemli bir düzenlemeyi hayata geçirecek. Mevcut Genel Başkan, kendi isteği üzerine aday olabilecek ve imza toplaması gerekmeyecek. Aday olmak isteyenlerin ise kurultay üye sayısının yüzde 10’u kadar imza toplaması gerekecek.

MERKEZ KONTENJANI

Kamuoyunda oluşan, “Büyük tartışmalar yaşanacak” algısına karşın delegelerin tamamına yakınının desteğiyle geçirilen 52’nci madde kapsamında da dikkati çeken değişiklikler yaşanacak. Milletvekili adaylığı 27’nci dönemden itibaren üç dönemle sınırlı kalacak.