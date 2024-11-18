Demet Akalın, Bakan Yusuf Tekin'i eleştirdiği paylaşımını sildi

Şarkıcı Demet Akalın, laikliği hedef alan açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik istifa çağrısı yaptığı paylaşımını sildi.

Eğitim politikaları ve laiklik karşıtı sözleriyle gündemden düşmeyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Batman'da katıldığı AKP Batman Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada bir kez daha tepki çekti.

Bakan Tekin, "Sizin anladığınız laik şu; 1940'lı yılları hatırlayın, camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşı Kur'an'ı Kerim öğrenmesini yasaklamak. Sizin laiklikten anladığınız şey bu" sözlerini sarf etti.

Sosyal medyada gündem olan Tekin'e bir tepki de şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yusuf Tekin'e tepki göstererek, "Korkunç! Gerçekten inanılır gibi değil! İstifa etmenizi dört gözle bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

Ancak, Akalın'ın kısa süre sonra paylaşımını sildiği görüldü.