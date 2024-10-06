Demet Evgar'dan Sağlık Bakanlığı'nın 'normal doğum' kamu spotuna tepki

Oyuncu Demet Evgar, Sağlık Bakanlığı'nın 'Sağlıklı olan normal doğumdur' temalı kamu spotuna tepki gösterdi.

Son dönemde artan sezaryen doğumlara karşı olarak, “Sağlıklı olan normal doğumdur” temalı bir kamu spotu yayınladı. 'Annecim Başardık' başlığıyla yayınlanan bu video, sosyal medyada gündem oldu.

Bakanlık, paylaştığı kamu spotunda normal doğumun anne ve bebek arasındaki sağlıklı bağ için önemli olduğunu vurguladı ve sezaryenin tıbbi zorunluluk olmadıkça tercih edilmemesi gerektiğini ifade etti. Ancak söz konusu videodaki sahneler ve ifadeler tepki çekti.

"DOĞRU OLANI ANLATMANIN YOLU BU MUDUR?"

Oyuncu Demet Evgar da sosyal medya hesabından kamu spotuna tepki gösterdi. Evgar, "Kalbim sıkışarak izledim" diyerek başladığı eleştirisinde, kamu spotunun korku filmi niteliğinde olduğunu ve anne adaylarının korkularını körüklediğini ifade etti.

Evgar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Doğru ve ideal olanı anlatmanın yolu bu mudur?

Birçok kadın vajinal doğumu içsel olarak ister. Ancak ya sezaryen olmak zorunda kalır, ya doktoru tarafından sezaryene yönlendirilir ya da korku ve endişelerinden dolayı sezaryeni seçer. Fakat izlediğimiz bu film, annenin korku ve endişelerini giderecek veya doktorları yönlendirecek nitelikte değildir. Aksine, korku ve paniği körükleyen, hatta tüm sorumluluğu yine anneye, kadına yükleyen görüntülerle dolu.

Bu denli önemli girişimlerin altyapıyı oluşturmadan hedeflediği yere ulaşması imkansızdır. Zira doğumlara alınmayan ebeler, normal seyrinde ilerleyen hamileliklerde bile olmadık sebeplerle anneleri sezaryene teşvik eden doktorların hikayeleri de gerçeklerimizden biridir. Bu durumla sahada mücadele eden doktorlar ve ebelerle yürütülecek bir süreç, çok daha hedefe yönelik olacaktır.

Özetle:

'BU DA KADININ SUÇU, BU DA KADININ HATASI, BU DA KADININ YANLIŞ SEÇİMİ' şeklinde yansıtılan bu kamu spotunu kalbim sıkışarak izledim. Kızımla, 20 saat doğum sancısından sonra mecburen sezaryene alınmak zorunda kaldığım bir doğum hikayemiz var. Doğduğu andan itibaren kucağımdaydı ve emmeye başladı. Elbette 'vajinal doğum' yapmak ve sonrasında bu konforlu deneyimi yaşamak isterdim. (Bu arada 'normal - anormal doğum' değil; tıbbi adı 'vajinal doğum'dur.) Bu yazıyı, 'vajinal doğumu' destekleyen biri olarak yazıyorum. Bu korku filmi niteliğindeki kamu spotu daha fazla kadını yaralamadan kaldırılmalı ve yerine hedefe yönelik, nitelikli ve nicelikli bir film çekilmelidir."