Demet Evgar'dan Tamer Karadağlı'ya gönderme: "Aa sessizlik mi oldu?"

Demet Evgar İbrahim Selim'in Youtube kanalındaki programa konuk oldu. Oyunculuk geçmişi ve kişisel yaşamıyla ilgili soruları cevaplayan Evgar, bir anısını anlatırken son dönemde Devlet Tiyatroları harcamalarındaki fahiş artışla gündeme gelen Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın ismini andı. Bunun üzerine oluşan sessizlikle ilgiil “Aaa sessizlik mi oldu” diyen Evgar, salonda kahkahalara neden oldu.

Evgar’ın sözleri üzerine İbrahim Selim de "İnanmadığımız şeyi unutuyoruz ya biz de" diyerek Tamer Karadağlı'ya başka bir gönderme yaptı.

Tamer Karadağlı, daha önce bir röportajında “Çocuklar Duymasın projesi benim neredeyse en inanmadan girdiğim işti”ifadelerini kullanmıştı.