Demet Şener, İbrahim Kutluay’a açtığı davayı kazandı

Demet Şener’in, oğlu Ömer’in diş tedavi ücretini karşılamadığı iddiasıyla eski eşi İbrahim Kutluay’a açtığı davada, mahkeme Şener’i haklı buldu. Karara göre Kutluay, 50 bin 342 liralık tedavi masrafını ödeyecek.

Manken ve oyuncu Demet Şener, eski milli basketbolcu ve eski eşi İbrahim Kutluay’a karşı açtığı davayı kazandı.

Şener, İbrahim Kutluay ile 14 yıl evli kaldıktan sonra 2019 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Hürriyet’teki habere göre protokolde, İbrahim Kutluay’ın çocuklarının sağlık giderlerini de ödemesi yer alıyordu. İddiaya göre İbrahim Kutluay, oğlu Ömer’in 50 bin 342 lira 59 kuruşluk diş teli ücretini ödemedi.

Bunun üzerine Demet Şener de İstanbul İcra Müdürlüğü’ne başvurarak Kutluay hakkında icra takibi başlattı.

Kutluay’ın itirazı üzerine icra takibi durunca Şener bu defa avukatı Esra Ceren Üçerler aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak ‘itirazın iptali’ istemli dava açtı. Eski basketbolcunun avukatı Salim Baki ise iddiaları reddetti.

Kararını açıklayan mahkeme, Demet Şener’i haklı bularak, İbrahim Kutluay’ın icra müdürlüğündeki 50 bin 342 lira 59 kuruşluk borca yaptığı itirazın iptaline karar verdi. Mahkeme ayrıca İbrahim Kutluay’ın eski eşi Demet Şener’e icra inkar tazminatı ödemesine hükmetti.

ÖMER KUTLUAY, REAL MADRID’E TRANSFER OLMUŞTU

Çiftin 2009 doğumlu oğlu Ömer Kutluay, ağustos ayında Real Madrid'in basketbol takımına transfer oldu.

14 yaşındaki Ömer Kutluay, Anadolu Efes'in altyapısında forma giyiyordu.

Ömer Kutluay, U14 Milli Takımı'nın temmuz ayında Kosova ile karşılaştığı mücadelede 50 sayı kaydederek dikkatleri üzerine çekmişti.