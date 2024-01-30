Demir çalan 4 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA
Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde inşaattan demir çalan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlçeye bağlı Yeniçiftlik Mahallesi’ndeki bir inşaattan demir çalınması ihbarı jandarmayı harekete geçirdi. Zanlıların izini süren Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Yaklaşık 145 saatlik görüntüyü izleyen jandarma ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyerek zanlıları yakalama çalışması başlattı. Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda Ş.K., E.K., İ.K. ve N.K.’yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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