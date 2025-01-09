Demir çubuğa çarpan kurye yaralandı

Bursa'da bir motokurye inşaattan yola sarkan demir çubuklara başını çarpması sonucu yaralandı. Kaza, Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaattan yola sarkan demir çubuklar, motosikleti ile seyir halinde olan kuryenin başına çarptı.

Sürücünün dengesini kaybetmesiyle kontrolden çıkan motosiklet, yerde toplu halde duran demirlere çarparak devrildi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kurye sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.