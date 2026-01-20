Demir Ege'nin bonservisi belli oldu

Beşiktaş'tan Braga'ya transfer olan genç orta saha Demir Ege Tıknaz için ödenecek bonservis bedeli belli oldu.

Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre Braga, Demir Ege için Beşiktaş'a 7 milyon euro bonservis, bazı şartların gerçekleşmesi halinde ise 500 bin euro bonus ödeyecek.

Sergen Yalçın dün Kayserispor maçının ardından Ege için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kadroda düşünmediğimiz oyuncularla yollarımızı ayırıyoruz. Demir Ege gibi bazıları gitmek istiyor. Maddi olarak güçlü bir teklif var.

Kendi planlamamızda olmayan oyuncuları gönderdik. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyenleri de tutmamız zor. Gelecek oyuncular takıma katkı yapacak"