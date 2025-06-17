Demir Kubbe yetmedi

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İsrail’in 13 Haziran'da İran'ın nükleer tesislerine ve füze üslerine düzenlediği saldırılarla başlayan savaşta dördüncü gün geride kaldı. İsrail, petrol sahaları ve altyapıları bombalarken İran, Tel Aviv ve Hayfa’yı hedef aldı. İsrail ordusu İran'a karşı hava üstünlüğünü sağladıklarını iddia edip, "İran'ın füze fırlatıcılarının üçte birini imha ettik" açıklamasında bulunsa da İran'ın attığı füzelerin bir kısmı İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sistemini deldi.

Sibersonik füzelerin Tel Aviv, Kudüs, Hayfa ve Bat Yam bölgelerini vurdu. İsrailli yetkililer en az 24 kişinin öldüğünü açıkladı. İran, 4 günde 450'den fazla füzeyi İsrail'e karşı kullandı.

İSRAİL’DEN KARARTMA

İsrail Güvenlik Bakanı Ben Gvir, dün sabah İran füzelerinin isabet ettiği Petah Tikva’da yaptığı açıklamada füzelerin düştüğü yerleri görüntüleyenleri ve "saldırılara sevinen kişileri" tutuklayacaklarını söyledi.

“Terörü destekleyen cezaevine girer” diyen Bakan, yabancı basını da ulusal güvenliğe tehdit olarak tanımladı. Gvir, füze düşüş noktalarını yayınlayan yabancı medya organlarının İsrail’in güvenliğini tehlikeye attığını savundu. Ben Gvir, İran saldırılarına destek veren her türlü davranışa karşı sıfır tolerans uygulanacağını belirtti. İsrail Hayom gazetesinin haberine göre Tel Aviv, "Dahiye Doktrini'ni" uygulamaya hazırlanıyor. Bu doktrine göre İsrail, sivil altyapıyı bombalayacak. Amaç, İran'ı yaşanamaz hale getirmek.

KAYIPLAR DUYURULDU

İran'ın Tasnim haber ajansı ise Devrim Muhafızları'nın istihbarat şefi Muhammed Kazemi ve yardımcısı Hasan Mohaqiq'in Pazar Demir Kubbe yetmedi günü İsrail tarafından düzenlenen bir saldırıda öldürüldüğünü doğruladı. Tahran'daki saldırıda Devrim Muhafızları'ndan üçüncü bir istihbarat subayı olan Muhsin Bagheri'nin de öldüğü belirtildi. Bu kişilerin Pazar günü öldürüldükleri bildirildi.

İsrail saldırıları nedeniyle İran’da yaşanan kayıplar ise 230'u geçti. Tahran tam bir ölü sayısı vermezken, Cuma günü 78 kişinin öldüğünü ve o zamandan beri düzinelerce kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. Tahran, Mossad ajanı olmakla suçladığı İsmail Fekri’yi idam etti. Son haftalarda İsrail adına casusluk gerekçesiyle verilen üçüncü idam cezası gerçekleşirken, sabotaj hazırlığında olduğu öne sürülen iki kişi daha gözaltına alındı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise ülkesinin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) yükümlülüklerine bağlı olduğunu belirterek nükleer silahların Ortadoğu’da yeri olmadığını kaydetti. İran Meclisi de iddiaları yalanladı. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise İran’ın nükleer silahlara sahip olmasını savunanların ülke siyasetinde yeri olmadığını kaydetti.

USS SAVAŞ GEMİSİ YOLDA

Çatışmalar sürerken İsrail basını, ABD Donanmasına ait USS Nimitz uçak gemisinin Ortadoğu'ya geleceğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, çatışmaya müdâhil olabileceklerini ifade ederken, bir diğer açıklamasında ise kısa sürede barışın sağlanacağını belirtmişti. Mart ayında ise, Diego Garcia'ya ABD'ye ait bombardıman uçakları konuşlanmış, bu uçakların olası İran saldırısında kullanılabileceği iddia edilmişti.

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DAVUT’UN SAPANI YETERSİZ BU KEZ DEMİR IŞIN GELİYOR

İsrail'in hava savunması üçlü sistemden oluşuyor. Deutsche Welle'deki habere göre Orta menzilli füzeler, insansız hava araçları ve seyir füzelerine karşı "David's Sling" (Davut'un Sapanı) adlı kalkan devreye giriyor. "Arrow" (Ok) adı verilen sistem uzun menzilli füzeleri hedef alıyor, "Iron Dome", yani Demir Kubbe ise kısa menzilli füze ve top mermilerini önlüyor. Ülkede 2011'den beri kullanılan Demir Kubbe, "İsrail'in hayat sigortası" olarak nitelendiriliyor.

İsrail 2014'ten bu yana da hava savunmasına entegre etmeyi planladığı "Iron Beam" (Demir Işın) adı verilen başka bir sistem üzerinde çalışıyor. Bir lazer silahı olarak tasarlanan sistemin yakında faaliyete geçmesi bekleniyor.