‘Demir Ustasi’ Altın Portakal’da
Oktay EVSEN
Yazar ve akademisyen Rıza Oylum’un ilk uzun metraj belgeseli “Yerli Yurtsuz”, Türkiye prömiyerini 24 Ekim-2 Kasım arasında düzenlenecek 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde gerçekleştirecek.
Belgesel, 4. kuşak demir ustası Yervant Demirci’nin yaşamına odaklanıyor. Demirci’nin Mardin Derik’te başlayıp Ermenistan’a uzanan yolculuğu; aidiyet, kimlik ve göç temaları üzerinden aktarılıyor. Belgeselin çekimi Mardin Derik, İstanbul Samatya ve Ermenistan’ın başkenti Erivan’da yapıldı.