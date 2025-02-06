Demirci’de kar yağışı ve fırtına etkili oluyor

Manisa’nın Demirci ilçesinde kar yağışı ve fırtına etkili oluyor.

Demirci ilçe merkezinden gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sebebiyle ilçe merkezi ve kırsal mahalleler beyaza büründü. İlçe merkezinde kar yağışı ile birlikte sıcaklıklar eksi 5 dereceye kadar ölçülürken, yükseklerde de eksi 10 dereceyi gördü.

Demirci - Simav karayolu 1470 rakımlı Akçakertik mevki, Türkmen Tepe mevkilerinde kar yağışı ile kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı. Kar yağışı ile birlikte Kulalar, Bardakçı ve Sağnıç mahalleleri beyaza büründü.

Demirci Belediyesi ekiplerince sabah saatlerinde ilçe merkezinde ulaşımda sıkıntılar yaşanmaması için yollarda tuzlama çalışması yaparken, karayolları ekipleri de Demirci - Simav karayolunda karla mücadele çalışması yaptı.